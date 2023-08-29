Почему привыкание к препаратам вредно для сердца

Доктор медицинских наук Юрий Конев объяснил, что у пациента может развиваться толерантность к препаратам. Специалист рекомендует проконсультироваться с врачом.

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«Толерантность развивается у каждого по-своему, со своей скоростью, спрогнозировать это практически невозможно», – уточнил кардиолог.

Повышенное артериальное давление может перестать снижаться в один момент, когда вы пользуетесь уже привычными таблетками на постоянной основе. Врач заявляет, что такое возможно, если у пациента развилось привыкание к препарату.