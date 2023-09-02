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Главные факторы, указывающие на высокий риск развития старческого слабоумия

Деменция – это термин, используемый для описания группы симптомов, влияющих на память, мышление и социальные способности.

Главные факторы, указывающие на высокий риск развития деменции
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Деменция обычно связана с потерей памяти. Часто это один из ранних симптомов заболевания. Но потеря памяти сама по себе не означает, что у вас деменция. Потеря памяти может иметь разные причины.

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Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции у пожилых людей, но существуют и другие причины деменции. В зависимости от причины некоторые симптомы деменции могут быть обратимыми.

Симптомы деменции варьируются в зависимости от причины.

Общие симптомы включают в себя:

  • Когнитивные изменения
  • Потеря памяти, которую обычно замечает кто-то другой.
  • Проблемы с общением или поиском слов.
  • Проблемы со зрительными и пространственными способностями, например, вы теряетесь за рулем.
  • Проблемы с рассуждением или решением проблем.
  • Проблемы с выполнением сложных задач.
  • Проблемы с планированием и организацией.
  • Плохая координация и контроль движений.
  • Путаница и дезориентация

Психологические изменения:

  • Изменения личности
  • Депрессия
  • Беспокойство
  • Неадекватное поведение.
  • Подозрительность, паранойя.
  • Галлюцинации

Обратитесь к врачу, если у вас или вашего близкого человека проблемы с памятью или другие симптомы деменции. Важно вовремя определить причину, ведь некоторые заболевания, вызывающие симптомы деменции, можно лечить.

Причины деменции

Деменция вызвана повреждением или потерей нервных клеток и их связей в головном мозге. Симптомы зависят от поврежденной области мозга. Деменция может влиять на людей по-разному.

Деменции часто группируют по тому, что у них общего. Их можно сгруппировать по белку или белкам, отложенным в мозге, или по пораженной части мозга. Кроме того, некоторые заболевания имеют симптомы, подобные симптомам деменции. Некоторые лекарства могут вызывать реакцию, включающую симптомы деменции. Недостаток определенных витаминов и минералов также может вызвать симптомы деменции.

Факторы риска

Многие факторы могут в конечном итоге способствовать развитию деменции. Некоторые факторы, такие как возраст, изменить невозможно. Однако вы можете устранить другие факторы, чтобы снизить риск.

Факторы риска, которые невозможно изменить

Возраст. Риск деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет. Однако деменция также может возникнуть у молодых людей.

Наследственность. Наличие в семейном анамнезе деменции подвергает вас большему риску развития этого заболевания. Однако у многих людей с семейным анамнезом симптомы никогда не развиваются, а у многих людей без семейного анамнеза они возникают. Существуют тесты, позволяющие определить, есть ли у вас определенные генетические изменения, которые могут увеличить риск развития болезни.

Синдром Дауна. К среднему возрасту у многих людей с синдромом Дауна развивается болезнь Альцгеймера с ранним началом.

Факторы риска, которые можно изменить

Вы можете контролировать следующие факторы риска деменции:

Диета и физические упражнения

Исследования показали, что люди с более высоким риском развития деменции, которые ведут здоровый образ жизни, снижают риск снижения когнитивных функций. Они придерживались рациона, включающего рыбу, фрукты, овощи и масла. Они также занимались спортом, проходили когнитивную подготовку и участвовали в общественной деятельности. Хотя не известно ни одной конкретной диеты, снижающей риск деменции, исследования показывают, что те, кто придерживается средиземноморской диеты, богатой продуктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и семенами, имеют лучшие когнитивные функции.

Употребление слишком большого количества алкоголя

Давно известно, что употребление большого количества алкоголя вызывает изменения в мозге. Несколько крупных исследований и обзоров показали, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с повышенным риском развития деменции, особенно деменции с ранним началом.

Факторы сердечно-сосудистого риска

К ним относятся ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и накопление жиров в стенках артерий, известное как атеросклероз. Диабет и курение также являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наличие диабета может увеличить риск развития деменции, особенно если его плохо контролировать. Курение может увеличить риск развития деменции и заболеваний кровеносных сосудов.

Депрессия

Хотя это еще не до конца изучено, но депрессия в позднем возрасте может указывать на развитие деменции.

Названы неочевидные симптомы болезни Альцгеймера

Загрязнение воздуха

Исследования на животных показали, что частицы загрязнения воздуха могут ускорить деградацию нервной системы. Исследования на людях показали, что воздействие загрязнения воздуха — особенно от выхлопных газов и сжигания древесины — связано с повышенным риском деменции.

Травмы головы

Люди, перенесшие тяжелую травму головы, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Несколько крупных исследований показали, что у людей в возрасте 50 лет и старше, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ), увеличивается риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Риск увеличивается у людей с более тяжелыми и множественными ЧМТ. Некоторые исследования показывают, что риск может быть наибольшим в течение первых шести месяцев или двух лет после ЧМТ.

Проблемы со сном

Люди, страдающие апноэ во сне и другими нарушениями сна, могут подвергаться более высокому риску развития деменции.

Низкий уровень некоторых витаминов и питательных веществ

Низкий уровень витамина D, витамина B-6, витамина B-12 и фолиевой кислоты может увеличить риск развития деменции.

Лекарства, которые могут ухудшить память

К ним относятся снотворные, содержащие дифенгидрамин (Бенадрил), и лекарства для лечения неотложных позывов к мочеиспусканию, такие как оксибутинин (Дитропан XL).

Также ограничьте прием успокоительных и снотворных таблеток. Поговорите с врачом о том, могут ли какие-либо лекарства, которые вы принимаете, ухудшить вашу память.

Согласно недавнему исследованию ученых из Оксфордского университета, в список 11 наиболее значимых факторов риска деменции входят:

  • возраст;
  • образование;
  • диабет в анамнезе;
  • депрессия в анамнезе;
  • инсульт в анамнезе;
  • деменция в анамнезе родителей;
  • уровень депривации;
  • высокое кровяное давление;
  • высокий уровень холестерина;
  • одинокое проживание;
  • принадлежность к мужскому полу.
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