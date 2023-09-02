Главные факторы, указывающие на высокий риск развития деменции

Деменция – это термин, используемый для описания группы симптомов, влияющих на память, мышление и социальные способности.

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Деменция обычно связана с потерей памяти. Часто это один из ранних симптомов заболевания. Но потеря памяти сама по себе не означает, что у вас деменция. Потеря памяти может иметь разные причины.

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Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции у пожилых людей, но существуют и другие причины деменции. В зависимости от причины некоторые симптомы деменции могут быть обратимыми.

Симптомы деменции варьируются в зависимости от причины.

Общие симптомы включают в себя:

Когнитивные изменения

Потеря памяти, которую обычно замечает кто-то другой.

Проблемы с общением или поиском слов.

Проблемы со зрительными и пространственными способностями, например, вы теряетесь за рулем.

Проблемы с рассуждением или решением проблем.

Проблемы с выполнением сложных задач.

Проблемы с планированием и организацией.

Плохая координация и контроль движений.

Путаница и дезориентация

Психологические изменения:

Изменения личности

Депрессия

Беспокойство

Неадекватное поведение.

Подозрительность, паранойя.

Галлюцинации

Обратитесь к врачу, если у вас или вашего близкого человека проблемы с памятью или другие симптомы деменции. Важно вовремя определить причину, ведь некоторые заболевания, вызывающие симптомы деменции, можно лечить.

Причины деменции

Деменция вызвана повреждением или потерей нервных клеток и их связей в головном мозге. Симптомы зависят от поврежденной области мозга. Деменция может влиять на людей по-разному.

Деменции часто группируют по тому, что у них общего. Их можно сгруппировать по белку или белкам, отложенным в мозге, или по пораженной части мозга. Кроме того, некоторые заболевания имеют симптомы, подобные симптомам деменции. Некоторые лекарства могут вызывать реакцию, включающую симптомы деменции. Недостаток определенных витаминов и минералов также может вызвать симптомы деменции.

Факторы риска

Многие факторы могут в конечном итоге способствовать развитию деменции. Некоторые факторы, такие как возраст, изменить невозможно. Однако вы можете устранить другие факторы, чтобы снизить риск.

Факторы риска, которые невозможно изменить

Возраст. Риск деменции увеличивается с возрастом, особенно после 65 лет. Однако деменция также может возникнуть у молодых людей.

Наследственность. Наличие в семейном анамнезе деменции подвергает вас большему риску развития этого заболевания. Однако у многих людей с семейным анамнезом симптомы никогда не развиваются, а у многих людей без семейного анамнеза они возникают. Существуют тесты, позволяющие определить, есть ли у вас определенные генетические изменения, которые могут увеличить риск развития болезни.

Синдром Дауна. К среднему возрасту у многих людей с синдромом Дауна развивается болезнь Альцгеймера с ранним началом.

Факторы риска, которые можно изменить

Вы можете контролировать следующие факторы риска деменции:

Диета и физические упражнения

Исследования показали, что люди с более высоким риском развития деменции, которые ведут здоровый образ жизни, снижают риск снижения когнитивных функций. Они придерживались рациона, включающего рыбу, фрукты, овощи и масла. Они также занимались спортом, проходили когнитивную подготовку и участвовали в общественной деятельности. Хотя не известно ни одной конкретной диеты, снижающей риск деменции, исследования показывают, что те, кто придерживается средиземноморской диеты, богатой продуктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и семенами, имеют лучшие когнитивные функции.

Употребление слишком большого количества алкоголя

Давно известно, что употребление большого количества алкоголя вызывает изменения в мозге. Несколько крупных исследований и обзоров показали, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, связаны с повышенным риском развития деменции, особенно деменции с ранним началом.

Факторы сердечно-сосудистого риска

К ним относятся ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и накопление жиров в стенках артерий, известное как атеросклероз. Диабет и курение также являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наличие диабета может увеличить риск развития деменции, особенно если его плохо контролировать. Курение может увеличить риск развития деменции и заболеваний кровеносных сосудов.

Депрессия

Хотя это еще не до конца изучено, но депрессия в позднем возрасте может указывать на развитие деменции.

Загрязнение воздуха

Исследования на животных показали, что частицы загрязнения воздуха могут ускорить деградацию нервной системы. Исследования на людях показали, что воздействие загрязнения воздуха — особенно от выхлопных газов и сжигания древесины — связано с повышенным риском деменции.

Травмы головы

Люди, перенесшие тяжелую травму головы, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Несколько крупных исследований показали, что у людей в возрасте 50 лет и старше, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ), увеличивается риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Риск увеличивается у людей с более тяжелыми и множественными ЧМТ. Некоторые исследования показывают, что риск может быть наибольшим в течение первых шести месяцев или двух лет после ЧМТ.

Проблемы со сном

Люди, страдающие апноэ во сне и другими нарушениями сна, могут подвергаться более высокому риску развития деменции.

Низкий уровень некоторых витаминов и питательных веществ

Низкий уровень витамина D, витамина B-6, витамина B-12 и фолиевой кислоты может увеличить риск развития деменции.

Лекарства, которые могут ухудшить память

К ним относятся снотворные, содержащие дифенгидрамин (Бенадрил), и лекарства для лечения неотложных позывов к мочеиспусканию, такие как оксибутинин (Дитропан XL).

Также ограничьте прием успокоительных и снотворных таблеток. Поговорите с врачом о том, могут ли какие-либо лекарства, которые вы принимаете, ухудшить вашу память.

Согласно недавнему исследованию ученых из Оксфордского университета, в список 11 наиболее значимых факторов риска деменции входят: