10 правил, как защититься от легионеллеза

В Польше зарегистрирована вспышка легионеллеза , есть смертельные случаи. В Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора рассказали, как можно заразиться и что нужно делать, чтобы снизить риск заболевания.

Легионеллез - это бактериальная инфекция, ее возбудитель Legionella pneumophila паразитирует в организме простейших - амеб, обитающих в теплой застойной воде. Поэтому главный путь заражения - через воду. Точнее, бактерии попадают в легкие при вдыхании мельчайших капель воды - водной взвеси, вызывая тяжелое воспаление легких. Такой водяной аэрозоль может выделяться из замкнутых водных систем - например, систем кондиционирования, водонагревания, в бассейнах и джакузи, если нарушаются правила очистки и обеззараживания воды. От человека человеку легионеллез не передается.