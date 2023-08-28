Почему во время ходьбы болит пятка: видео
Плантарный фасциит – распространенное заболевание стопы, вызывающее боль в пятке при ходьбе.
Что такое плантарный фасциит?
Это воспаление плантарной фасции – плотной соединительной ткани на подошве стопы. Фасция прикрепляет мышцы подошвы к костям стопы.
Фасциит появляется в результате образования микротравм в связке, из-за чего появляется воспаление и боль. Заболевание появляется в результате неправильной нагрузки на стопу, например, при плоскостопии, избыточном весе и ношении неправильной обуви.
К симптомам относят: болевой синдром, который появляется при первых шагах после отдыха, а также припухлость и покраснение в месте прикрепления фасции.
Лечение включает в себя отдых, физиотерапию, ортезы и противовоспалительные препараты.
Важно распознать проблему как можно раньше и начать лечение, чтобы заболевание не стало хроническим. При болях в пятке обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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