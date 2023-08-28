Плантарный фасциит – распространенное заболевание стопы, вызывающее боль в пятке при ходьбе.

Что такое плантарный фасциит?

Это воспаление плантарной фасции – плотной соединительной ткани на подошве стопы. Фасция прикрепляет мышцы подошвы к костям стопы.

Фасциит появляется в результате образования микротравм в связке, из-за чего появляется воспаление и боль. Заболевание появляется в результате неправильной нагрузки на стопу, например, при плоскостопии, избыточном весе и ношении неправильной обуви.

К симптомам относят: болевой синдром, который появляется при первых шагах после отдыха, а также припухлость и покраснение в месте прикрепления фасции.

Лечение включает в себя отдых, физиотерапию, ортезы и противовоспалительные препараты.

Важно распознать проблему как можно раньше и начать лечение, чтобы заболевание не стало хроническим. При болях в пятке обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.