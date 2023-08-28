Названо неожиданное последствие приема популярных лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл россиянам неожиданное последствие приема лекарств от гипертонии. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что прием этой популярной группы препаратов может вызывать воспаление десен. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».