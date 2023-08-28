Когда и почему важно прививаться от гриппа

Вакцинация от гриппа одна из самых популярных среди россиян. Однако вокруг этой темы ежегодно остается множество вопросов. Главное, что нужно понимать – прививаться стоит не в сезон активного распространения вируса, а заранее.

© Unsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, когда и как правильно прививаться от гриппа, чтобы вакцина была эффективной.

Видео дня

Грипп – заболевание из группы острых респираторных вирусных инфекций. Болезнь характеризуется резким подъемом температуры тела – от 38 градусов и выше, общей слабостью, интоксикацией и поражением дыхательных путей.

Грипп особенно опасен тяжелым течением болезни – нередко в период эпидемии этой инфекции наблюдаются случаи, в которых в качестве осложнений проявляются проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной, а также центральной нервной системами.

Единственным способом избежать тяжелых последствий, является вакцинация. Этот метод не является гарантией, что вы не заболеете гриппом, однако вакцина точно поможет избежать осложнений, тяжелого течения болезни и широкого распространения инфекции.

Прививку стоит делать до начала эпидемиологического сезона, то есть – в сентябре-октябре.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации, бесплатно пройти вакцинацию, как указано на сайте Роспотребнадзора, могут следующие категории граждан:

дети с 6 месяцев до 18 лет;

лица, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

беременные женщины;

взрослые старше 60 лет;

лица с хроническими заболеваниями;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Сделать прививку можно не только в поликлинике по месту жительства: вакцинация организовывается и по месту работы и учебы специальными прививочными бригадами, а также в дополнительных пунктах вакцинации в местах массового скопления людей в регионах.

Есть и противопоказания к введению вакцины: