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Врач предупредила о возросшем риске заразиться гриппом и корью

С приходом осени возрастет риск заражения острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Об этом в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала врач Елена Малышева.

Врач предупредила о возросшем риске заразиться гриппом и корью
© unsplash.com

Как отметила приглашенный эксперт, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, особенно опасным может оказаться грипп, который мутирует каждый год, поэтому вероятнее всего этой осенью в Россию придет новый штамм гриппа H1N1. Он опасен тем, что вызывает осложнения в виде пневмонии, тромбоза мелких сосудов легких.

Особенно опасным он окажется для детей, поскольку риск смерти у них выше на 68%.

Также стоит опасаться заражения корью, добавила Малышева. При осложненной форме это заболевание может вызвать рассеянный склероз и другие опасные заболевания ЦС.