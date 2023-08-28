Врач предупредила о возросшем риске заразиться гриппом и корью
С приходом осени возрастет риск заражения острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Об этом в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале рассказала врач Елена Малышева.
Как отметила приглашенный эксперт, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, особенно опасным может оказаться грипп, который мутирует каждый год, поэтому вероятнее всего этой осенью в Россию придет новый штамм гриппа H1N1. Он опасен тем, что вызывает осложнения в виде пневмонии, тромбоза мелких сосудов легких.
Особенно опасным он окажется для детей, поскольку риск смерти у них выше на 68%.
Также стоит опасаться заражения корью, добавила Малышева. При осложненной форме это заболевание может вызвать рассеянный склероз и другие опасные заболевания ЦС.