Врач назвал две частые причины боли в суставах

Боль в суставах не всегда возникает после травмы. О том, что ещё может быть причиной неприятного симптома, пишет «Почему болит» со ссылкой на ревматолога высшей категории Наталью Лучкову.

«Когда при болях в суставе вы не можете вспомнить момент его травмы, отсутствует покраснение, нет признаков внешнего воспаления — важно не затягивать с консультацией доктора», — предупредила она.

Почему может болеть сустав:

Артрит

К развитию патологии приводят переохлаждение или такие нарушения в иммунной системе, когда организм начинает атаковать собственные клетки.

«При ревматоидном артрите воспалительный процесс приводит к разрушению хрящевой и костной суставной ткани, в дальнейшем конечность деформируется», — пояснил ортопед Амир Муракаев.

Подагра

Это заболевание связано с нарушением обмена веществ, при котором в суставах откладываются соли. Обычно оно передаётся по наследству. Ревматолог Александр Карый отмечает, что подагра возникает, когда в крови скапливается мочевая кислота. болезнь затрагивает любые суставы — в том числе пальцы, кисти, локти, колени и ступни.