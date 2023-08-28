Гастроэнтеролог рассказал о причинах заболеваний органов ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог Госпиталя для ветеранов войн Роман Анциферов рассказал о причинах возникновения заболеваний органов ЖКТ.

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По его словам, большую роль играет генетическая предрасположенность, но она определяет развитие болезни примерно в 15 процентах случаев и реализуется при каких-то внешних факторах — плохом рационе питания, вредных привычках, стрессе.

Эксперт добавил, что если кто-то из родителей болел язвенной болезнью, то предрасположенность к заболеванию передается детям и реализуется в случае попадания в организм ребенка бактерии Helicobacter pylori. Желчнокаменная болезнь также имеет наследственную предрасположенность, но реализуется при неправильном питании.

Как рассказал Анциферов, сейчас пациенты чаще всего обращаются к врачам с проблемой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдромом раздраженного кишечника, передает газета «Петербургский дневник».