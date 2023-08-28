Гастроэнтеролог рассказал о причинах заболеваний органов ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Госпиталя для ветеранов войн Роман Анциферов рассказал о причинах возникновения заболеваний органов ЖКТ.
По его словам, большую роль играет генетическая предрасположенность, но она определяет развитие болезни примерно в 15 процентах случаев и реализуется при каких-то внешних факторах — плохом рационе питания, вредных привычках, стрессе.
Эксперт добавил, что если кто-то из родителей болел язвенной болезнью, то предрасположенность к заболеванию передается детям и реализуется в случае попадания в организм ребенка бактерии Helicobacter pylori. Желчнокаменная болезнь также имеет наследственную предрасположенность, но реализуется при неправильном питании.
Как рассказал Анциферов, сейчас пациенты чаще всего обращаются к врачам с проблемой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдромом раздраженного кишечника, передает газета «Петербургский дневник».
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал об ошибке в питании, способной спровоцировать развитие онкологии. Специалист подчеркнул, что в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, помогающая избежать рака легких, кишечника и предстательной железы, передает МИР 24.