Каждый третий россиянин игнорирует неочевидные симптомы рака, и только половина готовы сходить к онкологу, если это порекомендует лечащий врач. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика».

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«Исследование показало, что с онкологическими заболеваниями лично или через окружение сталкивались почти половина респондентов (47%). Преимущественно об этом говорят женщины (53%) и люди старше 55 лет (56%). Кроме того, 6% опрошенных отметили, что болеют раком или болели в прошлом», – пишет источник.

Почти у 70% опрошенных мысли об онкологии вызывают страх.

Около трети россиян считают, что от рака вылечиться невозможно. При очевидных симптомах серьезного заболевания немедленно отправились бы к врачу большинство респондентов.

Так, поводом для визита в медучреждение для 90% граждан стала бы незаживающая рана, для 91% – постоянная боль, для 93% – необъяснимое кровотечение. Но такие неявные признаки болезни, как сильная слабость, потеря веса или непроходящая хрипота заставили бы обратиться к врачу лишь 63–75% опрошенных.