Все, что нужно знать о кариесе

Ко мне практически ежедневно обращаются пациенты с вопросом: в чем причина кариеса? В таких случаях я обычно отвечаю, что если бы я знала, то мне бы дали Нобелевскую премию. Существует десятки версий возникновения кариеса, одна из самых распространенных — это плохая гигиена полости рта.

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С точки зрения физиологии эта версия обоснована: повышенная кислотность разъедает эмаль, и в этом месте возникает воспалительный кариозных процесс. Однако исходя из своего богатого опыта работы, я видела 60—70-летних людей с нулевой гигиеной полости рта, причем состояние зубов у них было лучше, чем у некоторых тридцатилетних.

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Еще одной распространенной версией появления кариеса является генетика. Это тоже довольно спорно, так как у некоторых родителей с отвратительными зубами встречаются дети без проблем в полости рта и наоборот.

Часто на состояние зубов влияет период беременности мамы, так как перенесенные ею воспалительные заболевания в это время могут совпасть с процессом, когда закладываются молочные или постоянные зубы. Воспалительные заболевания мамы в 99.9% случаев дают осложнения на будущие молочные или постоянные зубы ребенка.

Нередко на здоровье зубов оказывает влияние питьевая вода. Издревле вода разделялась на живую и мертвую — и это вовсе не метафора. Действительно существует вода, которая оздоравливает организм, и вода, которая его убивает. Причем, формула воды постоянная — Н2О, однако ее химический и энергетический состав может меняться.

На состояние зубов однозначно влияют стрессовые ситуации и психосоматика, которая часто закладывается также в детском возрасте. Недавно у меня была пациентка — девушка 16 лет, которая пришла через пару дней после лечения среднего кариеса с болью в зубе, которая не давала ей спать. После рентгена и сбора анамнеза я решила выяснить,что же с ней случилось, почему у нее заболел зуб, потому что в плане лечения все было сделано отлично. Оказалось, что у нее была ссора с подружками в школе, она перенервничала, и у нее возникло осложнение — боль в уже вылеченном зубе. Мы поговорили с ней, она успокоилась, и боль сразу отступила. Как видите, психосоматику и стрессы нельзя исключать в вопросах возникновения кариеса.

Хотелось бы отметить важность своевременной санации, лечения кариеса и дефектов зубов, которые нередко возникают именно по психосоматическим причинам. И когда мы вовремя устраняем эти дефекты и проблемы, мы не запускаем процесс кариеса и одновременно решаем все психологические вопросы. Стоматологи — волшебные врачи, которые помогают восстанавливать нарушенные границы людей.