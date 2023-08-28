Невролог посоветовала пить меньше кофе, чтобы не ходить во сне

Невролог Сущевская посоветовала пить меньше кофе, чтобы не ходить во сне
Невролог Сущевская посоветовала пить меньше кофе, чтобы не ходить во сне. Лунатизм (или сомнамбулизм) — явление, от которого до сих пор веет некой мистикой. В прошлом люди думали, что бродить по ночам беспокойных граждан заставляет Луна. Со временем учёные выяснили, как лунатизм работает и какие у него могут быть причины. Подробнее об этом «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог сервиса доказательной медицины DocMa Юлия Сущевская.
Лунатизм: что это и какие у него причины
Сомнамбулизм — это один из видов нарушений сна (парасомний). Их встречается множество. Все из нас сталкивались с ночными кошмарами, да и про то, что существуют любители поболтать во сне, каждый тоже слышал. Всё это парасомнии.
Конкретно лунатизм работает так: человек не полностью пробуждается из глубокой в более поверхностные фазы медленного сна. То есть мозг включается, но не до конца. Поэтому люди в таком состоянии ведут себя странно, словно зомби. Ходят, могут совершать какие действия, например собираться в школу или есть. При этом если попробовать с ними поговорить, то одни будут отвечать невпопад на вопросы, а другие просто не отреагируют на обращения.
«Чаще всё происходит в первую треть ночи, когда сон особенно глубокий. Наутро же после ночных странствий человек ничего не помнит, но иногда могут быть воспоминания о каких-то неприятных снах или кошмарах. Поэтому, если вы живете один — то можете и не догадываться, что вы делаете ночью», — сообщила Юлия Сущевская.
Встречается сомнамбулизм всего у 2–4% взрослых. У детей он возникает гораздо чаще: до 15% ребят возрастом 8–12 лет хотя бы раз гуляли во сне. Это особенность физиологии у них такая.
Причины у лунатизма могут быть разные:
наследственность (у сына родителей-лунатиков вероятность начать ходить во сне выше в 10 раз);
особенности серотонинового обмена;
влияние других парасомний (например, синдрома беспокойных ног).
Ещё вероятность ночных хождений увеличивают нехватка сна и болезни с повышением температуры. Кто-то считает, что лунатизм также провоцируют стресс или психотравма, но пока это в точности не доказано.
Чем опасен лунатизм
Чаще всего сомнамбулы не делают ничего из ряда вон выходящего: просто бродят по квартире, а потом ложатся спать, как будто ничего и не произошло. Но бывают случаи, когда человек может навредить себе или окружающим: пораниться, выпасть из окна, выбежать на улицу в мороз.
То, на что могут быть способны сомнамбулы, ярко описывает случай, произошедший в 1987 году в Канаде. Стоит оговориться, что подобное практически не встречается, поэтому это можно даже назвать феноменом.
«23-летний мужчина Кеннет Паркс убил родителей своей жены, после чего поехал в полицейский участок и заявил, что "кажется, кого-то убил" и что он абсолютно не помнит, кого, потому что очнулся у себя в машине весь в крови», — рассказала Сущевская.
Сперва всё указывало на его явную вину: он поссорился с супругой, стырил кучу денег с работы, за что был уволен, был заядлым игроманом. Однако исследовавшие Паркса сомнологи обнаружили у него необычайно глубокий сон и выяснили, что в детстве мужчина страдал от лунатизма и энуреза. В итоге защите удалось убедить присяжных в невиновности Паркса.
Вероятнее всего, мозг канадца начал шалить из-за недосыпа и стресса, частично пробудил Паркса и заставил его ехать к родственникам, а те попытались его разбудить, что и вылилось в трагедию.
Как обезопасить лунатика и окружающих его людей
Если ваш родственник сомнамбула, то стоит взять на заметку несколько правил. Соблюдая их, вы добьётесь того, чтобы и лунатик, и близкие ему люди были в безопасности. Во-первых, не стоит будить человека, который ходит во сне.
«Вы можете его просто не добудиться — сон-то глубокий, а если добудитесь — то испугать. Однако есть методики, которые предлагают нам будить путешественника за 15–20 минут до ночного похода (если он происходит в одно и то же время) — это "сбивает" фазы сна и прогулка может отмениться», — пояснила Сущевская.
Другие советы:
уберите все острые и опасные предметы из спальни;
постелите на пол мягкое покрытие;
закрывайте на ночь окна и двери;
купите сигнальные системы на окна и двери, чтобы они подавали сигнал, если кто-то пытается их открыть;
если лунатит ребёнок — пусть спит на нижнем ярусе кровати или на первом этаже частного дома (если вы в таком живёте).
повесьте на окна плотные занавески или шторы: свет может быть активатором лунатизма.
Как лечат лунатизм
Обычно сомнамбул не пытаются лечить, если те ходят во сне пару раз в месяц и ничего особенного не творят. Им надо просто привести в порядок гигиену сна, и всё выправится само собой:
- не пользоваться гаджетами и не заниматься тяжёлыми физнагрузками за 1–2 часа до сна;
- пить меньше чая с кофе и алкоголя, не курить;
- спать 7–8 часов.
Если снохождения случаются часто, врач может выписать бензодиазепины, антидепрессанты или мелатонин. Впрочем, их эффективность против лунатизма считается спорной.
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