Невролог посоветовала пить меньше кофе, чтобы не ходить во сне

Невролог Сущевская посоветовала пить меньше кофе, чтобы не ходить во сне. Лунатизм (или сомнамбулизм) — явление, от которого до сих пор веет некой мистикой. В прошлом люди думали, что бродить по ночам беспокойных граждан заставляет Луна. Со временем учёные выяснили, как лунатизм работает и какие у него могут быть причины. Подробнее об этом «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог сервиса доказательной медицины DocMa Юлия Сущевская.

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Лунатизм: что это и какие у него причины

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Сомнамбулизм — это один из видов нарушений сна (парасомний). Их встречается множество. Все из нас сталкивались с ночными кошмарами, да и про то, что существуют любители поболтать во сне, каждый тоже слышал. Всё это парасомнии.

Конкретно лунатизм работает так: человек не полностью пробуждается из глубокой в более поверхностные фазы медленного сна. То есть мозг включается, но не до конца. Поэтому люди в таком состоянии ведут себя странно, словно зомби. Ходят, могут совершать какие действия, например собираться в школу или есть. При этом если попробовать с ними поговорить, то одни будут отвечать невпопад на вопросы, а другие просто не отреагируют на обращения.

«Чаще всё происходит в первую треть ночи, когда сон особенно глубокий. Наутро же после ночных странствий человек ничего не помнит, но иногда могут быть воспоминания о каких-то неприятных снах или кошмарах. Поэтому, если вы живете один — то можете и не догадываться, что вы делаете ночью», — сообщила Юлия Сущевская.

Встречается сомнамбулизм всего у 2–4% взрослых. У детей он возникает гораздо чаще: до 15% ребят возрастом 8–12 лет хотя бы раз гуляли во сне. Это особенность физиологии у них такая.

Причины у лунатизма могут быть разные:

наследственность (у сына родителей-лунатиков вероятность начать ходить во сне выше в 10 раз);

особенности серотонинового обмена;

влияние других парасомний (например, синдрома беспокойных ног).

Ещё вероятность ночных хождений увеличивают нехватка сна и болезни с повышением температуры. Кто-то считает, что лунатизм также провоцируют стресс или психотравма, но пока это в точности не доказано.

Чем опасен лунатизм

Чаще всего сомнамбулы не делают ничего из ряда вон выходящего: просто бродят по квартире, а потом ложатся спать, как будто ничего и не произошло. Но бывают случаи, когда человек может навредить себе или окружающим: пораниться, выпасть из окна, выбежать на улицу в мороз.

То, на что могут быть способны сомнамбулы, ярко описывает случай, произошедший в 1987 году в Канаде. Стоит оговориться, что подобное практически не встречается, поэтому это можно даже назвать феноменом.

«23-летний мужчина Кеннет Паркс убил родителей своей жены, после чего поехал в полицейский участок и заявил, что "кажется, кого-то убил" и что он абсолютно не помнит, кого, потому что очнулся у себя в машине весь в крови», — рассказала Сущевская.

Сперва всё указывало на его явную вину: он поссорился с супругой, стырил кучу денег с работы, за что был уволен, был заядлым игроманом. Однако исследовавшие Паркса сомнологи обнаружили у него необычайно глубокий сон и выяснили, что в детстве мужчина страдал от лунатизма и энуреза. В итоге защите удалось убедить присяжных в невиновности Паркса.

Вероятнее всего, мозг канадца начал шалить из-за недосыпа и стресса, частично пробудил Паркса и заставил его ехать к родственникам, а те попытались его разбудить, что и вылилось в трагедию.

Как обезопасить лунатика и окружающих его людей

Если ваш родственник сомнамбула, то стоит взять на заметку несколько правил. Соблюдая их, вы добьётесь того, чтобы и лунатик, и близкие ему люди были в безопасности. Во-первых, не стоит будить человека, который ходит во сне.

«Вы можете его просто не добудиться — сон-то глубокий, а если добудитесь — то испугать. Однако есть методики, которые предлагают нам будить путешественника за 15–20 минут до ночного похода (если он происходит в одно и то же время) — это "сбивает" фазы сна и прогулка может отмениться», — пояснила Сущевская.

Другие советы:

уберите все острые и опасные предметы из спальни;

постелите на пол мягкое покрытие;

закрывайте на ночь окна и двери;

купите сигнальные системы на окна и двери, чтобы они подавали сигнал, если кто-то пытается их открыть;

если лунатит ребёнок — пусть спит на нижнем ярусе кровати или на первом этаже частного дома (если вы в таком живёте).

повесьте на окна плотные занавески или шторы: свет может быть активатором лунатизма.

Как лечат лунатизм

Обычно сомнамбул не пытаются лечить, если те ходят во сне пару раз в месяц и ничего особенного не творят. Им надо просто привести в порядок гигиену сна, и всё выправится само собой:

не пользоваться гаджетами и не заниматься тяжёлыми физнагрузками за 1–2 часа до сна;

пить меньше чая с кофе и алкоголя, не курить;

спать 7–8 часов.

Если снохождения случаются часто, врач может выписать бензодиазепины, антидепрессанты или мелатонин. Впрочем, их эффективность против лунатизма считается спорной.