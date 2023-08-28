Хирург Умнов: частое употребление пива грозит мужчинам импотенцией
Хирург Умнов: частое употребление пива грозит мужчинам импотенцией. Проблемы у любителей пива проявляются постепенно — сначала подводит эрекция, дальше уже диагностируют импотенцию, а ещё вырастает риск самого страшного для желающих продолжить род — бесплодия. При этом ещё и внешний вид меняется — у мужчины появляются женские черты.
Вред пива для мужчин
Частое употребление пива плохо сказывается и на мужском, и на женском организме — в обоих снижается выработка полового гормона тестостерона. Виновник этого — соли тяжёлых металлов в составе пенного напитка.
Напомним, тестостерон отвечает за сексуальное здоровье, важен для производства сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин.
Кроме этого, у мужчин ещё и начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Именно из-за этого у больших поклонников пива мужского пола часто видна грудь.
Умнов отметил, что по биологическим признакам мужчина превращается в женщину, и предупредил, что шанс стать отцом становится всё меньше — вероятны бесплодие и импотенция.
Конечно, серьёзные проблемы появятся не сразу — могут потребоваться годы. Но это не причина экспериментировать со своим здоровьем.
Как повысить уровень тестостерона
Первую рекомендацию вы уже поняли — не злоупотреблять пивом, да и алкоголем в принципе. Остальными поделились специалисты Роспотребнадзора.
Будьте физически активным: нужны регулярные, но разумные нагрузки — например, кардио и силовые тренировки.
Питание должно быть сбалансированным и разнообразным — с продуктами животного и растительного происхождения, а также овощами и фруктами (рекомендуют съедать в сутки около 600 граммов).
Если есть лишний вес, снизьте количество суточных калорий.
Поменьше «быстрых» углеводов, замените их цельнозерновыми продуктами.
Белки должны поступать в организм в том числе и растительного происхождения (это орехи и бобовые).
Ешьте рыбу не меньше двух раз в неделю.
Важны и молочные продукты.
В профилактических дозах пейте витамин D.
Если есть дефицит макро- и микронутриентов (можно узнать, сдав анализы), восполняйте его.
Откажитесь от курения.
Продукты, вредные для мужчин
Не одно пиво плохо сказывается на мужском здоровье. Полный список того, от чего мужчинам лучше отказаться в целях сохранения потенции и либидо, назвал врач — уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов. Пенный напиток, кстати, во главе списка.
Соя и продукты из неё: соусы, соевое молоко, тофу. Причина в том, что в них растительные эстрогены, а они увеличивают риск появления проблем с эрекцией и в целом ухудшают мужской гормональный фон.
Бекон. Свиной жир также плохо влияет на гормональный фон мужчин, плюс он сложно усваивается (для его переработки организм тратит глюкозу), а в сочетании с алкоголем он плох для печени.
Мята. В ней много фитоэстрогенов, которые влияют на выработку тестостерона, в результате может снизиться либидо.
Чипсы. Они в этом списке, так как, по словам уролога, у мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов.