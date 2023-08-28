Хирург Умнов: частое употребление пива грозит мужчинам импотенцией. Проблемы у любителей пива проявляются постепенно — сначала подводит эрекция, дальше уже диагностируют импотенцию, а ещё вырастает риск самого страшного для желающих продолжить род — бесплодия. При этом ещё и внешний вид меняется — у мужчины появляются женские черты.

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Вред пива для мужчин

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Частое употребление пива плохо сказывается и на мужском, и на женском организме — в обоих снижается выработка полового гормона тестостерона. Виновник этого — соли тяжёлых металлов в составе пенного напитка.

Напомним, тестостерон отвечает за сексуальное здоровье, важен для производства сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин.

Кроме этого, у мужчин ещё и начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Именно из-за этого у больших поклонников пива мужского пола часто видна грудь.

Умнов отметил, что по биологическим признакам мужчина превращается в женщину, и предупредил, что шанс стать отцом становится всё меньше — вероятны бесплодие и импотенция.

Конечно, серьёзные проблемы появятся не сразу — могут потребоваться годы. Но это не причина экспериментировать со своим здоровьем.

Как повысить уровень тестостерона

Первую рекомендацию вы уже поняли — не злоупотреблять пивом, да и алкоголем в принципе. Остальными поделились специалисты Роспотребнадзора.

Будьте физически активным: нужны регулярные, но разумные нагрузки — например, кардио и силовые тренировки.

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным — с продуктами животного и растительного происхождения, а также овощами и фруктами (рекомендуют съедать в сутки около 600 граммов).

Если есть лишний вес, снизьте количество суточных калорий.

Поменьше «быстрых» углеводов, замените их цельнозерновыми продуктами.

Белки должны поступать в организм в том числе и растительного происхождения (это орехи и бобовые).

Ешьте рыбу не меньше двух раз в неделю.

Важны и молочные продукты.

В профилактических дозах пейте витамин D.

Если есть дефицит макро- и микронутриентов (можно узнать, сдав анализы), восполняйте его.

Откажитесь от курения.

Продукты, вредные для мужчин

Не одно пиво плохо сказывается на мужском здоровье. Полный список того, от чего мужчинам лучше отказаться в целях сохранения потенции и либидо, назвал врач — уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов. Пенный напиток, кстати, во главе списка.

Соя и продукты из неё: соусы, соевое молоко, тофу. Причина в том, что в них растительные эстрогены, а они увеличивают риск появления проблем с эрекцией и в целом ухудшают мужской гормональный фон.

Бекон. Свиной жир также плохо влияет на гормональный фон мужчин, плюс он сложно усваивается (для его переработки организм тратит глюкозу), а в сочетании с алкоголем он плох для печени.

Мята. В ней много фитоэстрогенов, которые влияют на выработку тестостерона, в результате может снизиться либидо.