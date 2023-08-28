Кариес: причины, лечение, профилактика
Кариес — патологическое заболевание, из-за которого разрушаются твердые ткани зуба. Он встречается чаще всего у тех, кто злоупотребляет сладостями. Считается, что сахар провоцирует размножение патогенных микроорганизмов. Если вовремя не вылечить заболевание, то можно лишиться зуба.
“Рамблер” разобрался в причинах, лечении и профилактике кариеса.
Стадии кариеса
Существует несколько стадий заболевания. На ранних этапах кариес легко поддается лечению, запущенные ситуации могут привести к удалению зуба.
- Начальная. На поверхности появляется белое пятно, затем оно темнеет.
- Средняя. Происходит поражение десны, лежащей под эмалью. Образуется кариозная полость.
- Глубокий кариес. Воспаление переходит на соседние зубы, могут возникнуть различные осложнения — поражения десны.
Причины кариеса:
Главной причиной кариеса считается размножение патогенных микроорганизмов. Оно происходит из-за нескольких факторов:
- Неправильная гигиена полости рта.
- Гиповитаминоз.
- Нерациональное питание с обилием мягкой пищи и недостатком сырых овощей.
- Нарушение формирования зубов (из-за рахита или туберкулеза).
- Снижение иммунитета.
- Заболевания ЖКТ.
Лечение кариеса
Лечение кариеса происходит только у стоматолога. При среднем кариесе врач чистит пораженный участок бормашиной и ставит пломбу.
Если поражение зуба глубокое, то может возникнуть пульпит. Тогда стоматолог удаляет нерв, и он становится хрупким. После этого происходит обработка кариозной полости. При необходимости ставится временная пломба. Через неделю она снимается, ставится постоянная.
Профилактика
В качестве профилактики заболевания стоматологи рекомендуют регулярную гигиену полости рта. Также нужно проходить осмотр у врача с периодичность раз в полгода-год. Это поможет предотвратить появление кариеса.
В качестве другой профилактической меры рекомендуется налаживание режима питания, в частности минимизация углеводов в питании. Также нужно избегать приема контрастной по температуре пищи.