Хирург посоветовала удалять бородавки и моллюски в холодное время года

В последнее время часто у детей самых разных возрастов находят каких-то моллюсков. И многие попросту не понимают, что это за морепродукт такой и почему он вообще появляется у малышни. На самом деле они чем-то схожи с бородавками. Эта проблема всесезонная, но летом риски особенно увеличиваются, поскольку отпрыски могут контактировать с другими ребятами в водоёмах или же получать ранки на коже. Детский хирург «СМ-Клиники» для детей Марина Тарасова рассказала, что бородавки и моллюски у детей могут появляться из-за вирусов: - В случае с бородавками — дело в вирусе папилломы человека (ВПЧ), от которого существует вакцина. - В случае с моллюсками — в вирусе контагиозного моллюска. Иногда говорят о том, что бородавки и моллюски появляются из-за генетики. Однако на самом деле причина более высокого риска у детей, родители которых тоже имеют бородавки или моллюски, в том, что они чаще взаимодействуют. А ведь оба вируса передаются через контакт кожа к коже и через предметы домашнего обихода. Так что генетика тут — совпадение. Как удалять бородавки и моллюсков Врачи советуют удалять бородавки, моллюсков и родинки в холодное время года. В идеале — зимой. Сейчас в клиниках есть достаточно простые и безболезненные методы удаления — «хирургии одного дня». Так что дети с родителями могут не задерживаться в стационаре, а сразу же пойти домой после процедуры. Чаще всего врачи используют лазер. Но также бородавки удаляют с помощью радиоволнового ножа — электроножа. А ещё есть криодеструкция, то есть замораживание с помощью жидкого азота. Так что есть возможность подобрать своему чаду максимально безболезненный и комфортный способ удаления. Профилактика бородавок и моллюсков у детей Первый и главный способ профилактики такого рода высыпаний — обучение детей тому, что важно соблюдать правила личной гигиены: - пользоваться только своими полотенцем и мочалкой, - не забывать надевать сланцы в общественных местах (например, в бассейне). Плохая гигиена может вызвать рак Но если забивать на гигиену, то это может закончиться не только бородавками на теле. Если пренебрегать элементарными правилами ухода, можно заработать серьёзные проблемы со здоровьем — например, рак. Учёные ещё несколько лет назад связали плохую гигиену зубов и дёсен с развитием рака полости рта. Особенно опасно, когда зубы не чистит курильщик или любитель выпить. Чаще такой вид онкологии выявляют у мужчин старше 40 лет. Заболевание опасно тем, что долгое время не проявляет себя и становится заметным, когда помочь пациенту уже трудно. Несоблюдение интимной гигиены может спровоцировать у женщин рак шейки матки. Особенно если они во время менструаций пренебрегают душем или редко меняют прокладки или тампоны. Мужчинам тоже нужно следить за собой, иначе есть риск заболеть довольно редким типом рака — раком полового члена. Плохая гигиена приводит к скоплению под листком крайней плоти препуциальной смазки. Из-за этого может начаться воспаление и даже развиться онкологический процесс.