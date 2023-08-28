Терапевт: слишком активная зарядка по утрам может ухудшить здоровье

Терапевт Османов: слишком активная зарядка по утрам может ухудшить здоровье. Курение, увлечение алкоголем и фастфудом вредны. Этой информацией никого не удивить. Однако вредить здоровью могут и другие, самые обычные и, казалось бы, безобидные привычки и действия, которые люди делают каждый день неделю за неделей. Россиянам рассказали, что стоит поменять в своей жизни, чтобы подольше сохранить здоровье.

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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов предупредил, что активная зарядка после пробуждения может привести к проблемам со здоровьем. Дело в том, что задача утренней зарядки — обеспечить организм энергией на весь день. Да, физическая активность обычно приносит пользу, но лишь если для неё вы выбрали правильное время.

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А вот сразу после пробуждения делать интенсивную зарядку может быть опасно. Ведь упражнения могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Особенно внимательными к этой привычке должны быть люди старше 40 лет, поскольку у них зарядка может вызвать резкие скачки пульса и артериального давления, призвал эксперт.

Но это не значит, что нужно ставить крест на физкультуре по утрам. Важно просто выбирать более мягкие и неинтенсивные упражнения, такие как лёгкая гимнастика, растяжка или йога.

Ещё одна полезная привычка, к которой нужно относиться с осторожностью — утреннее обливание холодной водой. Если вы захотели заняться закаливанием, то важно не переусердствовать, особенно если ваш организм не готов к такому стрессу.

У новичков-моржей могут возникнуть проблемы с сосудами и подскочить артериальное давление. Чтобы не столкнуться с последствиями, начинать обливания лучше с лица и рук, постепенно переходя ко всему телу. Это поможет вашему организму адаптироваться к холодной воде и снизить риск негативных последствий.

И третья ошибка утра — отказ от завтрака. Как бы сложно ни было, особенно тем, кто живёт в мегаполисах, постоянно передвигаясь. Отказ от завтрака может привести к набору лишних килограммов, скачкам артериального давления и повышению риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, инсульт или инфаркт.

Как взбодрить свой мозг с утра

Многим знакомо такое состояние, когда не можешь никак проснуться. И вроде встал в семь утра, на работу приехал к девяти часам, а мозг всё ещё спит и почему-то никак не хочет включаться. Поэтому нужно знать несколько лайфхаков, как проснуться правильно, чтобы мозг начал максимально функционировать с самого утра и до приезда на работу.

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, физиологически утром можно считать время, когда человек может сосредоточиться и настроить себя на рабочий лад. Чтобы это проходило быстрее, помимо лёгкой зарядки и освежающего душа поможет несколько простых приёмов:

Составление плана от важного и срочного — к менее важному. Это не только помогает структурировать задачи, но и заставляет думать.

Медитация. Не отвергайте древнейшую технику монахов и йогов — она также позволяет сосредоточиться с утра, заряжает энергией и активизирует мозг. Найти подходящую практику можно с лёгкостью в интернете.

Что съесть, чтобы разбудить мозг

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что есть пищевые секреты, которые помогают настроить работу мозга с утра.

Чашка кофе, чая или какао помогает стимулировать умственную деятельность и концентрировать внимание.

Завтракать важно сложными углеводами или фруктами, чтобы повысить уровень глюкозы, которая включает мозг.

Поможет взбодриться стакан воды с утра, который запускает не только пищеварительную систему, но и собственно мозг.