Гастроэнтеролог дала рекомендации по питанию при заболеваниях ЖКТ

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы №5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок рассказала об основных правилах питания для людей с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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Врач отмечает, что пациентам с нарушением работы ЖКТ необходимо соблюдать режим питания и диеты как в период обострения, так и ремиссии. Если у человека есть нарушения функции органов пищеварения, то придется придерживаться определенных правил.

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Так, нельзя есть слишком горячую пищу, которая вызывает раздражение слизистой желудка и кишечника. Но в то же время не рекомендуется пить холодные напитки и есть охлажденную еду. Необходимо тщательно пережевывать пищу и исключить из рациона жареное – разрешается варить, тушить и готовить на пару.

Мясные и рыбные блюда должны быть приготовлены без кожи и жира, а первые блюда - на овощном бульоне. Выбирать стоит только постные части мяса птицы, телятины, говядины, свинины, а также нежирные сорта рыбы - треска, минтай, сибас, дорадо.

Также доктор рекомендует уменьшить потребление животных жиров, которые создают условия для длительного нахождения пищи в желудке, и ограничить употребление поваренной соли до 4-5 граммов в сутки.

Из специй допускаются майоран, овощные смеси, корица, куркума, лавровый лист, укроп, петрушка, тмин и фенхель.

Крупы желательно употреблять хорошо разваренными или протертыми. Хлеб предпочтительно белый, подсушенный или вчерашней выпечки.

Из десертов разрешены муссы, пастила, желе, запеченные фрукты, мармелад, а творог исключительно в виде запеканок и суфле. Йогурт, кефир предпочтительно использовать домашнего приготовления без фруктовых добавок и ароматизаторов.

Также стоит ограничить фаст-фуд и легкие углеводы - сахар, кондитерские изделия, сладкую выпечку, мед. Следует пить достаточное количество жидкости и каждое утро начинать со стакана теплой воды.

Кроме того, из рациона лучше исключить сырые овощи, фрукты с твердой кожурой, кислые ягоды, крепкий черный чай, кофе, свежевыжатые соки, кислые морсы, острую, жареную, соленую, кислую, копченную, консервированную пищу, насыщенные бульоны, орехи, сдобное тесто, алкоголь и газированные напитки.