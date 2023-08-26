Ученые нашли эффективный способ восстановиться после инсульта

Исследования показали, что в снова нормально заговорить после удара поможет пение.

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Масштабное исследование ученых, которое прошло в Хельсинкском университете, показало эффективность пения. Около 40% выживших после инсульта испытывают афазию - трудности с пониманием или произношением речи. Однако групповая реабилитация с использованием пения в значительно мере восстанавливала утраченные навыки, сообщает Medical Xpress.

Ранее проводимые эксперименты касались только некоторых аспектов реабилитации при помощи звуков. Теперь ученые использовали самые разнообразные элементы пения, такие как хоровое пение, мелодико-интонационную терапию и обучение пению с помощью планшетов.

Участники исследования продемонстрировали склонность к общению и выработке навыков речи. Пациенты повышали свою социальную активность даже при хронической стадии. При этом заметно снизилась нагрузка на людей, обеспечивающих больным семейный уход.