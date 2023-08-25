Врач объяснил беспричинную агрессивность алкоголиков

Причиной беспочвенной агрессивности, злости и раздражительности алкоголиков является дефицит магния, заявил врач-хирург Александр Умнов. Его слова приводит издание Life.

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Умнов объяснил, что любой алкоголь разрушает клетки головного мозга и приводит к вымыванию из организма ценных веществ, в том числе магния. Врач назвал этот микроэлемент важнейшим для здоровья нервной системы. Именно из-за его нехватки человек начинает страдать от перепадов настроения, становится беспричинно раздражительным и агрессивным.

Также, по словам Умнова, дефицит магния негативно влияет на когнитивные способности и координацию движений человека. Из-за этого любитель алкоголя начинает чаще конфликтовать с окружающими по незначительным поводам и страдает от снижения работоспособности и повышенной усталости, заключил он.