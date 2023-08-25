Названы основные факторы, влияющие на риск развития деменции
Ученые заявили, что в ближайшие десятилетия число больных с Альцгеймером утроится. В результате к 2050 году число больных достигнет 153 млн человек.
Однако ученые уверены, что риск развития болезни можно будет снизить, если исключить ключевые факторы, которые влияют на ее развитие.
Так, в их число входят депрессия, инсульт, наследственность, диабет, гипертония, повышенный холестерин и одиночество. Кроме того, риск развития болезни выше у мужчин, чем у женщин, отмечает издание The Guardian.
Также риск развития старческого слабоумия повышен у людей, обладающих геном APOE.
«Например, предполагаемый риск для человека, у которого есть все эти заболевания, будет примерно в три раза выше, чем у человека того же возраста, у которого их нет», — отметили ученые.