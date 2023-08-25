Чем опасен бесконтрольный прием лекарств

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Колесова напомнила об опасности бесконтрольного приема лекарств.

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По ее словам, прием лекарств без назначения врача может серьезно навредить здоровью, а также сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта.

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Татьяна Колесова отметила: - Многие лекарства, различаясь по названию, могут содержать одно и то же активное вещество. В результате бесконтрольного приема и смешивания таких лекарств происходит передозировка.

Врач заявила, что печень - барьер между сосудами кишечника и общей системой кровообращения. Лекарства проходят через печень перед тем, как попасть в общий кровоток. А она принимает на себя первый удар, именно в ней накапливаются и подвергаются биотрансформации большинство лекарственных препаратов. Цель биотрансформации - инактивация. Это перевод лекарственных соединений в инертные вещества и подготовка их для выведения из организма.

Гастроэнтеролог рассказала, что при длительном и бесконтрольном приеме какого-то лекарства, при одновременном приеме нескольких медикаментов, а также любом хроническом заболевании печени или при злоупотреблении алкоголем ресурсы печени истощаются. Токсические вещества накапливаются и вызывают воспаление и гибель печеночных клеток.

Любые лекарства могут вызвать повреждение печени. При этом скрытый период течения заболевания может быть длительным, а последствия - тяжелыми.

Врач перечислила симптомы поражения печени: тошнота, ухудшение аппетита, беспричинная усталость, слабость, недомогание, появление дискомфорта в правом подреберье и появление желтушности кожных покровов и глаз. Если есть хоть один симптом, нужно срочно обратиться к врачу.