Чем опасен бесконтрольный прием лекарств
Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Колесова напомнила об опасности бесконтрольного приема лекарств.
По ее словам, прием лекарств без назначения врача может серьезно навредить здоровью, а также сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта.
Татьяна Колесова отметила: - Многие лекарства, различаясь по названию, могут содержать одно и то же активное вещество. В результате бесконтрольного приема и смешивания таких лекарств происходит передозировка.
Врач заявила, что печень - барьер между сосудами кишечника и общей системой кровообращения. Лекарства проходят через печень перед тем, как попасть в общий кровоток. А она принимает на себя первый удар, именно в ней накапливаются и подвергаются биотрансформации большинство лекарственных препаратов. Цель биотрансформации - инактивация. Это перевод лекарственных соединений в инертные вещества и подготовка их для выведения из организма.
Гастроэнтеролог рассказала, что при длительном и бесконтрольном приеме какого-то лекарства, при одновременном приеме нескольких медикаментов, а также любом хроническом заболевании печени или при злоупотреблении алкоголем ресурсы печени истощаются. Токсические вещества накапливаются и вызывают воспаление и гибель печеночных клеток.
Любые лекарства могут вызвать повреждение печени. При этом скрытый период течения заболевания может быть длительным, а последствия - тяжелыми.
Врач перечислила симптомы поражения печени: тошнота, ухудшение аппетита, беспричинная усталость, слабость, недомогание, появление дискомфорта в правом подреберье и появление желтушности кожных покровов и глаз. Если есть хоть один симптом, нужно срочно обратиться к врачу.
Колесова добавила, что опасны и биодобавки, которые люди назначают себе сами. Врач на рекомендует заниматься самолечением. Назначать адекватную терапию и формировать график приема лекарств должен только специалист.