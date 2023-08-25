Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома: жуткие последствия

«Лента.ру»: в России всплеск интереса к дешевым филлерам и пломбам из интернета

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Россияне не любят ходить по врачам, а потому покупают в интернете дешевые пломбы и ставят их дома. Еще россияне не любят ходить к косметологам, потому что это дорого, и покупают на маркетплейсах филлеры, которые тоже колют самостоятельно и остаются с обезображенными лицами. Ради пущей красоты они готовы обмазываться едкой кислотой, которую тоже покупают в интернете за копейки. Если не повезет, процедура может закончиться некрозом, химическим ожогом и шрамами на лице, но покупателей серой продукции это, кажется, не останавливает. «Лента.ру» заглянула в маркетплейсы и изучила, что россияне колют себе дома и как уродуют себя контрафактом.

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Сам себе стоматолог

В российских маркетплейсах стали продавать так называемые временные пломбы для самостоятельного изготовления накладных и вставных зубов. Предполагается, что подобные самодельные «заплатки» помогут решить несложные стоматологические проблемы, если к врачу идти некогда. В стандартный комплект для домашнего ремонта зубов входит в среднем 200 бусинок биологически совместимого стоматологического пластика. Этого количества, по заверениям продавцов, хватит на изготовление до 80 пломб и от 7 до 12 зубов.

Чтобы создать пломбу или самодельную коронку, достаточно в стакан с кипятком бросить несколько кусочков пластика из набора и дождаться, пока они станут прозрачными и мягкими. Затем полученную массу необходимо вытащить из воды, вылепить из нее подходящую накладку и прикрепить на проблемный зуб. Как только пломба будет подогнана по форме и размеру, останется сполоснуть рот холодной водой, чтобы пластик застыл и стал белым. Если с первого раза все сделать идеально не удалось, конструкцию можно снять, поддев ногтем, и повторить процедуру заново.

Новинка подкупила россиян дешевизной: стоимость набора всего 230 — 700 рублей, в то время как лечение кариеса у стоматолога обойдется в сумму от 1,5 до 4 тысяч рублей за зуб — в зависимости от сложности случая. Желающих сэкономить не останавливают даже многочисленные предостережения врачей. Более того, судя по отзывам, многие пользователи довольны результатом «лечения».

Не верила в успех. Получилось с первого раза. Интересный процесс. Ощущение во рту непривычное. Клеится быстро, чтобы затвердела [пломба] и поменяла цвет, надо немного подождать и холодной водой ополоснуть

отзыв покупательницы на маркетплейсе OZON

Очень удобно дождаться протезирования и улыбаться. Случайно узнала об этом материале. Держится великолепно, очень надеюсь, что материал, из которого изготовлены шарики, не токсичный…

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Однако находятся и недовольные покупатели, которых не устроило качество самодельных пломб. Многие отмечают их недолговечность.

Cо второй попытки можно приловчиться и сделать хороший зуб. Но долго не продержался, забыла про него, стала жевать на этой стороне — и он отвалился...

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

У меня так и не получилось сотворить чудо. Действовала согласно инструкции. Точнее, он просто не держится и отваливается. И цвет слишком белый

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Как вариант залепить дырку, чтобы в нее не попадала еда, возможно, и пойдет, но сделать зуб... Слепить его можно, но держаться он не будет, будет шататься и в итоге выпадет

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Филлер от старости

Контурная пластика лица филлерами — одна из самых востребованных процедур в кабинете у косметолога. С помощью специальных дермальных наполнителей врач может скорректировать форму носа, сделать губы полнее, скулы и подбородок четче или заполнить морщины. По этой причине филлеры иногда называют инъекционными имплантами.

Существует несколько видов филлеров: на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиапатита кальция или поли-L-молочной кислоты, а также липофиллеры. Врач-дерматолог или косметолог выбирает подходящий препарат в зависимости от запроса клиента.

Сама процедура занимает не слишком много времени и не требует от пациента особой подготовки. После осмотра и очищения кожи от макияжа и загрязнений врач наносит линии, по которым будет вводиться филлер. Затем он дезинфицирует и обезболивает кожу пациента, после чего шприцем или специальным инструментом — канюлей — вводит наполнители. Стоит контурная пластика недешево — от 13 тысяч рублей и выше за зону. Эффект после нее сохраняется от полугода до двух лет — в зависимости от зоны коррекции, плотности и количества введенного филлера.

Процедуру нужно проводить в стерильных условиях, выполнять ее должен сертифицированный врач в кабинете клиники, а не косметолог-эстетист в салоне красоты. Однако в последнее время отмечается всплеск интереса к покупке дешевых филлеров в онлайн-магазинах. Россиянки самостоятельно вводят их в домашних условиях, опираясь на отзывы таких же доморощенных косметологов на «Озоне» и Wildberries.

Стоимость набора из 50 ампул с филлером для увеличения объема губ на маркетплейсах в разы меньше процедуры у косметолога — от 3 до 6 тысяч рублей. Автоматическая ручка (дермапен) для уколов приобретается отдельно и стоит 1,5 тысячи рублей.

Вводила сама, абсолютно не больно (обезболивала спреем ледокоина). Убрала межбровки, добавила в носогубки и чуть в верхнюю губу (после увеличения образовались провальчики, заполнила их)

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Год как сама ставлю себе филлеры в губы и носогубки, результатом очень довольна. Подруги просят и им сделать губы, но за них ответственность не хочу нести — вдруг аллергия или еще чего

комментарий пользовательницы форума Woman.ru

Последствия самостоятельного введения филлеров могут быть ужасными — от аллергических реакций, отеков и образования гранулем до некроза тканей и летального исхода. Кроме того, сертифицированные и официально одобренные в России препараты недоступны в свободной продаже. Дистрибьюторы продают их исключительно врачам с соответствующими дипломами и клиникам красоты. Маркетплейсы же чаще всего не следят за тем, что находится в коробке с филлером. В результате покупатель под видом наполнителя на основе гиалуроновой кислоты может запросто получить силикон, избавиться от которого можно будет только хирургическим путем.

Деньги на ветер. Через два дня полностью гель рассосался. Эффекта нет абсолютно никакого

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Еле уговорила косметолога поставить этот филлер. Она поставила, образовался абсцесс

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

Я побоялась выкупать, спрашивала с месяц лицензию, так и не ответили, сомнительно

отзыв покупательницы на маркетплейсе Wildberries

И хочется, и колется

Биоревитализация и мезотерапия — популярные омолаживающие процедуры. Они очень похожи, в обоих случаях в средние или глубокие слои кожи тонкой иглой вводятся специальные препараты.

Для мезотерапии используются специальные мезококтейли, в состав которых входят витамины, минералы, аминокислоты, иногда гиалуроновая кислота. Цель этой процедуры — простимулировать выработку необходимых для поддержания молодости кожи коллагена и эластина.

Биоревитализацию применяют для более зрелой кожи, на которой заметны возрастные изменения. Чтобы замедлить увядание, в кожу вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты, пептидов, аминокислот и витаминов.

Комплексы для биоревитализации и мезотерапии врач подбирает индивидуально, в зависимости от состояния кожи и желаемого эффекта. Процедуры можно проводить на любом участке тела, но чаще всего пациенты хотят омолодить кожу лица, шеи, декольте и рук.

У обеих методик есть один, но весьма существенный недостаток — цена. В московских клиниках биоревитализация лица стоит от 13 тысяч рублей, мезотерапия той же зоны — от 6 тысяч рублей. Если учесть, что для выраженного эффекта необходим курс из нескольких процедур с промежутком от недели до месяца, итоговый прайс выйдет внушительным. И это одна из основных причин, из-за которых россиянки идут не к косметологам, а в маркетплейсы за биоревитализантами и мезококтейлями. Страх нарваться на подделку или заработать осложнения их не останавливает.

Опасность — все это страшилки косметологов, чтобы к ним не перестали обращаться. В самом худшем случае просто эффекта не будет. Конечно, ботокс сам себе не поколешь, в нем содержится нейротоксин. А препараты для биоревитализации безопасны

комментарий пользовательницы на «Отзовик»

Я вколола для начала в колени. На коленях появились большие шишки, не болезненные, но я испугалась. Через неделю решила попробовать снова. На второй раз эффект заметен. Кожа на коленях подтянулась. Стала светлее. Я попробовала на лицо. Безболезненно, и вроде кожа выравнивается. Пока только одну процедуру сделала. Но когда в интернете искала отзывы, все пишут, что он [мезококтейль] густой. А этот жидкий, как водичка. Поэтому у меня возникают сомнения в подлинности препарата. В любом случае эффект заметен. Может пока не так сильно, но он есть

отзыв покупательницы на маркетплейсе «Озон»

Программа заморозки морщин

Ботулотоксин широкой аудитории больше известен как ботокс. Его используют, что расслабить спазмированные мышцы и избавиться от повышенного потоотделения. Но самое известное его применение — разглаживание мимических морщин на лице.

Российские косметологи пользуются в четырьмя основными препаратами, содержащими ботулотоксин: «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин», «Релатокс». Эффект от процедуры виден практически сразу и продолжает нарастать в течение 14 дней. Результат в среднем сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Цена за единицу ботулотоксина в клинике колеблется от 150 до 400 рублей, количество единиц для коррекции мимических морщин врач рассчитывает индивидуально, а лечение гипергидроза обходится в среднем в 30-35 тысяч рублей.

Моя подруга тоже себе колет [ботокс], но она врач-косметолог. Там самая главная задача — пустить яд под мышцу, но не передозировать, иначе брови сползут к щекам, а глазки перестанут закрываться. Без медицинской академии с этой задачей справиться невозможно

комментарий пользовательницы форума «Русские в Бельгии»

Ботулинотерапия безопасна, если ее проводит квалифицированный специалист, который может правильно рассчитать дозировку препарата и знает, как правильно и на какую глубину его ввести. Если вводить такие препараты самому, можно столкнуться с серьезными осложнениями: отеками, асимметрией лица, головными болями, опущением бровей и верхних век вплоть до невозможности открыть глаза, шишками и уплотнениями в местах инъекций, двоением в глазах и онемением губ.

Мама колола, неудачно. Жесть была прям. Ну вот просто не повезло. У нее лоб намертво «встал». Из-за этого веки сильно опустились и ужасно нависали. Мама ревела дня три, от этого еще хуже стало

комментарий из паблика «Беременность» в VK

Стереть все с лица

Еще один верный способ навредить себе — купить в интернете сильный химический пилинг, который применяют в салонах, и нанести его самостоятельно и без подготовки. По сути, химический пилинг это сознательное повреждение кожи, но повреждение контролируемое, в дозах, достаточных для того, чтобы улучшить состояние кожи.

Процедура помогает избавиться от следов акне, пигментных пятен, сделать менее заметными рубцы и шрамы, разгладить морщины, добиться свежего цвета лица. Химические пилинги содержат в своем составе фруктовые, гликолевые, молочные, пировиноградные, фитиновые кислоты, производные фенола, ТСА и ретиноиды.

Механизм действия всех пилингов одинаков: под воздействием различных соединений кожа повреждается, а глубина повреждения зависит от того, в какой концентрации использовали раствор. Пилинг — это не только само повреждающее кожу действующее вещество, а целый ряд процедур. Как правило, перед пилингом кожу очищают и обезжиривают, затем ровным слоем наносят кислоты, а спустя определенное время их нейтрализуют. По завершении сеанса на кожу наносится увлажняющий крем. Стоимость одной процедуры пилинга в салоне начинается с четырех тысяч рублей.

В интернете представлено большое количество пилингов для домашнего применения в ценовом диапазоне от 600 рублей. Однако самостоятельно проводить процедуру кислотами, концентрация которых выше 10 процентов, не рекомендуется. Это может закончиться глубоким ожогом и, как следствие, замещением здоровой кожи рубцовой тканью. Стоит ли отмечать, что россияне все делают с точностью до наоборот. И выходят с процедур опухшими, обожженными и недовольными.

Так описывает свою домашнюю бьюти-процедуру женщина, купившая на «Озоне» 10-процентный пилинг Джесснера, который еще именуют голливудским: «По инструкции нанесла раствор. Жег достаточно сильно, несмотря на это, нанесла еще несколько слоев. В течение нескольких минут раствор закристаллизовался, и мое лицо было покрыто сплошным белым полотном. Больше 10 минут я не выдержала нанесла нейтрализатор. Кроме красноты и легкого воспаления присутствовало жжение, которое в течение двух часов потихоньку практически ушло. Кроме этого, лицо покрылось коричневой коркой. Я была опухшая и красно-коричневая. Кожа вся стянулась. Даже рот открывать было больно».

Даже при минимальной выдержке кожа вся сгорела, хотя пилинги делала не раз. Сделала курсом три раза, особого эффекта не увидела

отзыв покупательницы на OZON на пилинг Джесснера 10 процентов

Врачи настаивают, что колоть филлеры можно только в клинике, а не в салоне красоты, совмещающем в себе парикмахерские услуги и инъекционные процедуры, и уж тем более не перед зеркалом на кухне или в ванной. В России право на подобные манипуляции имеет только врач — дерматолог-косметолог, но не средний медперсонал и тем более человек без медицинского образования.