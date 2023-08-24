Появление таких симптомов как щелканье и хруст при движении челюстью должно насторожить. Многие люди не обращают на это внимание, но на самом деле, щелканье может говорить о серьезных проблемах.

Обычно щелканье наблюдается при открытии и закрытии рта, а также при жевании.

ВНЧС (прим. височно-нижнечелюстного сустав) – это сложный механизм, который состоит из костей, связок, мышц и хрящей. Он отвечает за движение нижней челюсти и позволяет нам открывать и закрывать рот, жевать пищу и говорить.

Одной из причиной возникновения щелканья является перенапряжение мышц шеи, из-за чего возникает спазм с одной из сторон височно-нижнечелюстного сустава. Этот симптом может возникать в результате неправильной осанки.

Если кроме хруста сустава появляется болевой синдром, то это может сигнализировать о развитии воспалительных заболеваний, таких как артрит и артроз.

При появлении этих симптомов стоит обратиться к специалисту для проведения дальнейшей диагностики.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.