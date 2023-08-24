Тахикардия: причины, симптомы, лечение

Тахикардией называют состояние, при котором частота сердечных сокращений у взрослых людей увеличивается и начинает превышать 90 ударов в минуту. Образовано слово от греческого kardia, означающего сердце и tachys — быстрый.

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О видах, симптомах, причинах тахикардии, а также о том, как ее следует лечить, читайте в материале «Рамблера».

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Медики, как правило выделяют несколько форм тахикардии:

Желудочковая: учащение сокращений происходит в желудочках сердца, сердцебиение – от 100 до 220 ударов в минуту.

Синусовая: сердце бьется быстро, но пульс при этом нормальный. Может возникать на фоне стресса, но также может указывать на малокровие или сердечную недостаточность.

Предсердная: локализуется на небольшом участке предсердия и характеризуется сильным внезапным сердцебиением.

Атриовентрикулярная: произвольные сокращения происходят в атриовентрикулярном узле. Чаще всего связана с врожденными особенностями.

Симптомы тахикардии

Как правило, здоровые люди определяют тахикардию как ускоренное сердцебиение. При этом чаще всего никаких других неприятных симптомов не испытывают. Но случается, что тахикардия может сопровождаться и некоторыми признаками, которые зачастую указывают на сердечно-сосудистые патологии.

головокружение;

одышка;

общая слабость;

боль в груди;

нехватка воздуха;

бессонница;

обморочные состояния;

сильный кашель;

снижение аппетита.

Причины тахикардии

Тахикардию могут вызывать физиологические причины, а еще она может быть симптомом некоторых заболеваний.

Физиологическими причинами тахикардии могут быть:

сильный стресс, испуг;

непривычно большая физическая нагрузка;

привычка пить много кофе;

духота;

резкое изменение положения тела;

сильная кровопотеря.

Симптомами каких болезней может быть тахикардия:

гипертония и гипотония;

инфаркт миокарда;

острые инфекционные болезни;

кардиосклероз;

пороки сердца

сердечная недостаточность;

сахарный диабет;

ишемическая болезнь сердца;

болезни щитовидной железы.

Лечение тахикардии

Методы лечения тахикардии всецело зависят от ее формы. Иногда бывает достаточно просто пересмотреть свой образ жизни: например, отказаться от чрезмерных физических нагрузок или отказаться от тонизирующих напитков.

Тахикардию часто лечат медикаментозно, как правило, препаратами, которые нормализуют сердечный ритм или успокоительными. Следует понимать, что принимать лекарства можно только по назначению врача.