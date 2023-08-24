Какие анализы помогут выявить притаившихся в организме глистов

Принимать препараты от глистов «для профилактики» не рекомендуется из-за их токсичности. Как узнать, нужно ли вам бороться с гельминтами, пишет «Почему болит».

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«Глисты — это черви, которые паразитируют, как правило, в кишечнике. Человек незаметно для себя проглатывает их яйца. Причиной заражения часто становятся немытые руки», — рассказала терапевт Яна Белоусова.

Токсические вещества, которые выделяют паразиты, поражают внутренние органы и слизистые оболочки. Чтобы избежать проблем, медики рекомендуют раз в год проходить профилактическую диагностику.

Что нужно сдать:

Общий анализ крови Анализ кала Анализ на антитела к: лямблиям, трихинелле, эхинококку, возбудителю клонорхоза, анизакидам, цистицеркам свиного цепня.