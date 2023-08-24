Выделяют токсины и поражают внутренние органы: какие анализы помогут выявить притаившихся в организме глистов
Принимать препараты от глистов «для профилактики» не рекомендуется из-за их токсичности. Как узнать, нужно ли вам бороться с гельминтами, пишет «Почему болит».
«Глисты — это черви, которые паразитируют, как правило, в кишечнике. Человек незаметно для себя проглатывает их яйца. Причиной заражения часто становятся немытые руки», — рассказала терапевт Яна Белоусова.
Токсические вещества, которые выделяют паразиты, поражают внутренние органы и слизистые оболочки. Чтобы избежать проблем, медики рекомендуют раз в год проходить профилактическую диагностику.
Что нужно сдать:
- Общий анализ крови
- Анализ кала
- Анализ на антитела к:
- лямблиям, трихинелле, эхинококку, возбудителю клонорхоза, анизакидам, цистицеркам свиного цепня.
Распознать присутствие лямблий, круглых и ленточных червей, которые паразитируют во внутренних органах, можно только при исследовании венозной крови. Гельминты не откладывают яйца каждый день, поэтому в кале глистов могут обнаружить не сразу — рекомендуется провести три раза подряд, чтобы убедиться в результате.
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Выделяют токсины и поражают внутренние органы: какие анализы помогут выявить притаившихся в организме глистов
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