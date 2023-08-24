$94.44+0.32102.25-0.51

Выделяют токсины и поражают внутренние органы: какие анализы помогут выявить притаившихся в организме глистов

Принимать препараты от глистов «для профилактики» не рекомендуется из-за их токсичности. Как узнать, нужно ли вам бороться с гельминтами, пишет «Почему болит».

Какие анализы помогут выявить притаившихся в организме глистов
© Клопс.ру

«Глисты — это черви, которые паразитируют, как правило, в кишечнике. Человек незаметно для себя проглатывает их яйца. Причиной заражения часто становятся немытые руки», — рассказала терапевт Яна Белоусова.

Токсические вещества, которые выделяют паразиты, поражают внутренние органы и слизистые оболочки. Чтобы избежать проблем, медики рекомендуют раз в год проходить профилактическую диагностику.

Что нужно сдать:

  1. Общий анализ крови
  2. Анализ кала
  3. Анализ на антитела к:
  4. лямблиям, трихинелле, эхинококку, возбудителю клонорхоза, анизакидам, цистицеркам свиного цепня.

Распознать присутствие лямблий, круглых и ленточных червей, которые паразитируют во внутренних органах, можно только при исследовании венозной крови. Гельминты не откладывают яйца каждый день, поэтому в кале глистов могут обнаружить не сразу — рекомендуется провести три раза подряд, чтобы убедиться в результате.