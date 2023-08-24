Уролог рассказал о причинах возникновения мочекаменной болезни

Уролог Малхасян рассказал о причинах возникновения мочекаменной болезни
На сегодняшний день врачи достаточно хорошо изучили причины возникновения мочекаменной болезни и научились справляться с болезнью. Так, по словам д. м. н., профессора Вигена Малхасяна, чаще всего камни образовываются из-за нарушения обмена веществ.
По этой причине в моче повышается содержание кальция, мочевой кислоты, оксалаты. Также большую роль играет изменение реакции мочи.
В результате при кислой моче могут образоваться оксалатные, уратные и цистиновые камни.
Как отметил Малхасян, еще одна причина, по которой могут образоваться камни, это размножение бактерий. Они начинают вырабатывать уреазу, который расщепляет мочевину, приводит к образованию благоприятной среды для образования камней.
также особую роль в образовании камней играет генетический дефект ферментов. Из-за нарушения работы которых моча перенасыщается оксалатами или цистином, уточнил врач в разговоре с aif.ru.