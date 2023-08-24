Уролог рассказал о причинах возникновения мочекаменной болезни

На сегодняшний день врачи достаточно хорошо изучили причины возникновения мочекаменной болезни и научились справляться с болезнью. Так, по словам д. м. н., профессора Вигена Малхасяна, чаще всего камни образовываются из-за нарушения обмена веществ.

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По этой причине в моче повышается содержание кальция, мочевой кислоты, оксалаты. Также большую роль играет изменение реакции мочи.

В результате при кислой моче могут образоваться оксалатные, уратные и цистиновые камни.

Как отметил Малхасян, еще одна причина, по которой могут образоваться камни, это размножение бактерий. Они начинают вырабатывать уреазу, который расщепляет мочевину, приводит к образованию благоприятной среды для образования камней.