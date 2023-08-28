Киста яичника: причины, симптомы и лечение

Киста – доброкачественное образование, которое может возникнуть в самых разных частях организма. В этом материале "Рамблер" расскажет, по каким причинам может развиваться киста яичника, как проявляется это заболевание и что поможет от него избавиться. Также рассмотрим, какие существуют меры профилактики кистозных образований.

© Unsplash

Киста яичника может быть нескольких типов:

Видео дня

фолликулярная,

киста желтого тела,

параовариальная,

эндометриоидная,

муцинозная,

дермоидная,

поликистоз.

Самыми безопасными в плане последствий являются фолликулярные кисты и кисты желтого тела – такого рода опухоли рассасываются в большинстве случаев самостоятельно. Ускорить этот процесс (по назначению врача) может консервативная гормональная терапия.

Дермоидная киста так же с очень малой вероятностью может перерасти в злокачественную опухоль – основная неприятность такого вида кисты заключается в ее возможных размерах, при которых она может начать давить на расположенные рядом органы.

Что касается самых опасных осложнений, то такие могут возникнуть с муцинозной кистой, – увы, во многих случаях она перерождается в раковую опухоль, быстро увеличиваясь в размерах.

Симптомы

Почти при любой кисте симптомы будут схожи. Зачастую клинические проявления становятся заметны лишь при увеличении кисты в размерах. К возможным симптомам можно отнести:

нарушения менструального цикла,

болезненность при менструальном цикле, длительные и обильные выделения,

кровянистые выделения между менструациями,

тянущие боли внизу живота или в области поясницы,

трудности с зачатием,

увеличение живота в объеме, частые позывы к мочеиспусканию и нарушения в работе кишечника – при внушительных размерах опухоли.

Причины

В большинстве случаев к развитию кист приводят гормональные сбои, неправильный образ жизни, хирургические вмешательства в области половых органов, генетическая предрасположенность или индивидуальные особенности организма и строения внутренних органов.

Лечение

Лечение кисты яичника в зависимости от ее типа может быть консервативное или оперативное.

Чаще всего консервативное лечение применимо у женщин, находящихся уже в периоде менопаузы и у женщин любых возрастов в случае, если доброкачественное образование было обнаружено вовремя и не имеет большого размера (до 10 см). Для начала в таких случаях врачи предлагают наблюдать за течением заболевания – регулярно проходить ультразвуковые исследования и следить за кистой в динамике на протяжении нескольких менструальных циклов. Если динамика окажется отрицательной, будет назначена гормональная и противовоспалительная терапия.

Оперативное вмешательство показано только после проведения всех необходимых исследований и при соответствующем вердикте врача. Чаще всего к такому решению приходят, если

киста находится в яичнике более трех месяцев и не показывает положительной динамики,

консервативное лечение не дало результатов,

киста была обнаружена в период менопаузы,

замечены осложнения в виде кровоизлияния, нагноения, разрыва кисты или перекрута ее ножки,

доброкачественная опухоль переросла в злокачественную.