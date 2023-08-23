5 распространенных мифов о похмелье: видео
Вряд ли можно встретить счастливчиков, которые ни разу в жизни не испытывали похмелье после выпитого алкоголя.
Симптомы этого состояния могут варьироваться от легких, таких как сухость во рту и умеренная головная боль, до более серьезных последствий интоксикации, при которых требуется обращение ко врачу.
Почему возникает похмельный синдром?
Плохое состояние на следующее утро после распития спиртных напитков вызвано обезвоживанием организма и токсическим воздействием продуктов распада этанола. В результате человек может ощущать на себе физические и психологические симптомы этого состояния.
Лечение похмелья может быть только симптоматическим, направленным на выведение токсинов и восполнение водно-солевого баланса. Поэтому распространенные народные методы избавления от похмелья часто являются заблуждением.
Например, многие считают, что кофе помогает справиться с похмельем, но это не так. На самом деле, кофеин еще сильнее обезвоживает организм. А прилив энергии, который чувствует человек после выпитой чашки кофе – ни что иное как перевозбуждение нервной системы.
То же самое касается жирной пищи, она никак не помогает справиться с похмельем.
Масло замедляет всасывание токсинов из кишечника в кровь. Но оно не выводит эти токсины из организма. Таким образом, жиры просто ненадолго отсрочивают проявление симптомов похмелья.
Об остальных мифах о похмелье рассказал в своем видео врач Антон Клочков.
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