Найден способ уменьшить боль при остеоартрите колена без операции
Новая процедура, называемая эмболизацией коленных артерий, может уменьшить боль при остеоартрите коленного сустава. Об этом сообщается на сайте Университета Кентукки (UKY).
Из всех суставов тела колени подвергаются наибольшему риску остеоартрита — заболевания, сопровождающегося разрушением хряща и воспалением. Возникающие в результате боль и скованность могут ограничивать подвижность и снизить качество жизни. Обезболивающие и противовоспалительные могут улучшить состояние пациента, но часто требуется замена сустава.
Альтернативой может стать эмболизация коленных артерий — минимально инвазивная процедура, направленная на уменьшение воспаления вокруг сустава.
Соединительная ткань, выстилающая внутреннюю часть колена, получает кровоснабжение из шести коленных артерий. При их эмболизации врач, используя трехмерную визуализацию и контрастное вещество для выявления воспаленных участков, вводит небольшой катетер в артерию верхней части бедра и затем блокирует (полностью или частично) кровоток в коленных артериях. В результате уменьшается воспаление и наблюдается долгосрочное облегчение боли.
После этой минимально инвазивной процедуры пациенты могут вернуться домой в тот же день. Эмболизация коленных артерий может быть полезна пациентам с сильной или умеренной болью, которые не хотят или не могут пройти замену коленного сустава, а также тем, кому не принесли облегчения противовоспалительные инъекции, физиотерапия и пероральные лекарства.