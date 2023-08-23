Найден способ уменьшить боль при остеоартрите колена без операции

Новая процедура, называемая эмболизацией коленных артерий, может уменьшить боль при остеоартрите коленного сустава. Об этом сообщается на сайте Университета Кентукки (UKY).

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Из всех суставов тела колени подвергаются наибольшему риску остеоартрита — заболевания, сопровождающегося разрушением хряща и воспалением. Возникающие в результате боль и скованность могут ограничивать подвижность и снизить качество жизни. Обезболивающие и противовоспалительные могут улучшить состояние пациента, но часто требуется замена сустава.

Альтернативой может стать эмболизация коленных артерий — минимально инвазивная процедура, направленная на уменьшение воспаления вокруг сустава.

Соединительная ткань, выстилающая внутреннюю часть колена, получает кровоснабжение из шести коленных артерий. При их эмболизации врач, используя трехмерную визуализацию и контрастное вещество для выявления воспаленных участков, вводит небольшой катетер в артерию верхней части бедра и затем блокирует (полностью или частично) кровоток в коленных артериях. В результате уменьшается воспаление и наблюдается долгосрочное облегчение боли.