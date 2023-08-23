Причины развития болезней ЖКТ

Исполняющая обязанности заведующей гастроэнтерологического отделения Клинической больницы № 12 Волгограда Галина Сулейманова рассказала, какие продукты увеличивают риск развития заболеваний ЖКТ.

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По словам медицинского специалиста, многие люди страдают от гастрита, изжоги и язвенных болезней.

Как правило, причиной развития данных недугов является неправильное питание, стресс, нарушение режима употребления пищи, частый прием обезболивающих препаратов, инфекции, ожирение и хронические заболевания.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Галина Сулейманова рекомендует отказаться от вредных привычек, следить за фигурой и заниматься спортом. Также нужно воздержаться от ношения утягивающих ремней, бандажей, поясов и поднятия тяжестей.