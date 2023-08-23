Причины развития болезней ЖКТ

Причины развития болезней желудочно-кишечного тракта
Исполняющая обязанности заведующей гастроэнтерологического отделения Клинической больницы № 12 Волгограда Галина Сулейманова рассказала, какие продукты увеличивают риск развития заболеваний ЖКТ.
По словам медицинского специалиста, многие люди страдают от гастрита, изжоги и язвенных болезней.
Как правило, причиной развития данных недугов является неправильное питание, стресс, нарушение режима употребления пищи, частый прием обезболивающих препаратов, инфекции, ожирение и хронические заболевания.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, Галина Сулейманова рекомендует отказаться от вредных привычек, следить за фигурой и заниматься спортом. Также нужно воздержаться от ношения утягивающих ремней, бандажей, поясов и поднятия тяжестей.
Кроме того, из рациона необходимо исключить алкоголь, газированные напитки, острые, кислые продукты с добавлением уксуса, маринады, колбасные изделия, товары с избыточным количеством приправ и экстрактивных веществ. Они оказывают негативное влияние на организм человека и способствуют развитию различных заболеваний.