Как отличить обычную родинку от опасной меланомы

Родинки (невусы) — небольшие пигментные образования на коже, которые могут быть врождёнными или появиться в течение жизни. Большинство из них безвредны, но существуют и опасные родинки, под которыми скрывается меланома — злокачественная опухоль, маскирующаяся под родинку.

Как определить, это родинка или меланома, и как продиагностировать себя самостоятельно, рассказывает Валерия Шаповалова, врач-дерматолог и косметолог сети «Поликлиника.ру».

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Как отличить родинку от новообразования?

Валерия Шаповалова объясняет: «Чтобы заметить появление новых образований, нужно осматривать родинки на теле регулярно. Много родинок — это само по себе не опасно, но важно их "качество". Родинки на лице и теле оценивают по международной формуле ABCDE, чтобы определить, может ли родинка быть признаком меланомы — рака кожи».

Формула ABCDE:

А (asymmetry) — асимметрия.

B (border) — границы.

С (color) — цвет.

D (diameter) — диаметр.

E (evolution) — эволюция.

Правило ABCD было введено в 1985 году, а затем в 2004-м расширено до ABCDE. Оно охватывает несколько клинических признаков меланомы, в том числе асимметрию, неровность границ, изменение цвета, слишком большой диаметр (более 6 мм) и эволюцию поражения. Позже для дополнения правила ABCDE был разработан «знак гадкого утёнка». Это симптом, на который нужно обратить внимание, — если родинка не похожа на остальные — есть вероятность, что она может быть злокачественной.

На что же обращаем внимание?

Асимметрия

Опасные родинки неровной формы Меланома кожи часто выглядит как асимметричное пигментное пятно. Нужно мысленно разделить образование на две половинки — если они не одинаковые, это тревожный признак, объясняет дерматолог.

Границы Что означают родинки с неровными границами

По словам врача, границы опасной родинки неравномерны: они могут быть неровными, расплывчатыми, зубчатыми, иметь «географические» очертания.

Цвет. Пёстрые родинки на теле

«Обязательно оцениваем цветовую характеристику. Для меланомы кожи характерна пестрота — наличие сразу нескольких цветов в одном образовании, например тёмно-синий, чёрный, коричневый или розовый. Разноцветные родинки — признак проблемы», — предупреждает Шаповалова.

Диаметр. Большая родинка — повод для беспокойства

По словам врача, размеры поверхностно распространяющейся меланомы кожи обычно превышают 0,5 см. Но сейчас всё чаще встречаются случаи выявления меланом менее 0,4 см в диаметре. Все объёмные образования оцениваются во вторую очередь, так как чаще всего онкологические новообразования на коже — плоские.

Правило ABCDE не работает, если меланома имеет размер менее 0,5 см. Узловая меланома тоже не определяется таким способом, поскольку может быть любого диаметра, симметричной, ровной и одноцветной.

Эволюция. Изменения несут опасность

Для меланомы кожи всегда характерна трансформация с течением времени. Любые изменения в родинке, включая её форму, размер, цвет или высоту, требуют внимания. Если образование изъязвляется, покрывается корочкой, отшелушивается, что-то с ним происходит — это повод сразу же прийти на осмотр к врачу.

Шаповалова рассказывает, что осмотр врач проводит с помощью дерматоскопа. Это аппарат с очень хорошей оптикой (лупой), который позволяет врачу оценить все диагностические критерии и понять, к какой категории относится новообразование. Врач определит, можно ли удалять родинки. В современной медицине удаление родинок чаще всего производят с помощью лазера.

Врач предупреждает, что загорать на солнце и ходить в солярий — очень вредно . Обязательно нужно использовать крем с максимальным SPF-фактором, если на улице очень высокий SPF-индекс. Узнать этот индекс можно в приложении на смартфоне. На отдыхе крем с защитой от солнца лучше наносить на кожу каждый час — особенно после купания.

Как расшифровать SPF-индекс: