Ученые подтвердили пользу антидепрессантов в борьбе с депрессией
Эксперты озвучили, когда антидепрессанты приносят пользу, а когда эффекта ждать не стоит.
Дискуссии о пользе или вреде антидепрессантов продолжаются многие годы. Ряд ученых считает, что они оказывают положительный эффект, так как пациенты вести обычную жизнь, социализируются, развлекаются, участвуют в играх, становятся более жизнерадостными и могут смеяться. Другие ученые проводят исследования, чтобы опровергнуть это убеждение.
Например, ученые из Саудовской Аравии проанализировали электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, и выяснили, что качество жизни людей, принимающих признанный ранее лучшим амитриптилин, никак не изменилось.
Правда, показатели психического здоровья у пациентов все же улучшились, зато физическое здоровье стало значительно хуже.
В результате исследователи все еще не могут сойтись в едином мнении. Однако все они согласны с тем, что такие препараты стоит принимать только по назначению врача.
"У многих заболеваний схожие симптомы. Плохое настроение, нарушение сна, тревога бывают не только при депрессии. Терапию может назначать только врач, и при малейших побочных эффектах он ее незамедлительно скорректирует", —приводит слова эксперта РИА Новости.