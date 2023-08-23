Ученые подтвердили пользу антидепрессантов в борьбе с депрессией

Эксперты озвучили, когда антидепрессанты приносят пользу, а когда эффекта ждать не стоит.

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Дискуссии о пользе или вреде антидепрессантов продолжаются многие годы. Ряд ученых считает, что они оказывают положительный эффект, так как пациенты вести обычную жизнь, социализируются, развлекаются, участвуют в играх, становятся более жизнерадостными и могут смеяться. Другие ученые проводят исследования, чтобы опровергнуть это убеждение.

Например, ученые из Саудовской Аравии проанализировали электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США, и выяснили, что качество жизни людей, принимающих признанный ранее лучшим амитриптилин, никак не изменилось.

Правда, показатели психического здоровья у пациентов все же улучшились, зато физическое здоровье стало значительно хуже.

В результате исследователи все еще не могут сойтись в едином мнении. Однако все они согласны с тем, что такие препараты стоит принимать только по назначению врача.