В России оценили вероятность всплеска гепатита С

Вероятность всплеска гепатита С в России на фоне прекращения поставок препарата «Зепатир» американского фармопроизводителя низкая, считает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов (ВСП) Ян Власов. Комментируя ситуацию «Царьграду», он подчеркнул, что такое развитие ситуации было ожидаемым. Он также уточнил, что существуют и другие лекарства от этого заболевания.

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Я думаю, скорее всего, речь пойдет, что вместо них будет продавать этот препарат какая-то другая компания. Сейчас, скорее всего, идут переговоры. <...> Эффективность все-таки — вещь индивидуальная, но хотелось бы более инновационных препаратов, — подчеркнул эксперт.

По словам Власова, крупные компании обычно перепродают свою долю или передают ее, когда решают покинуть российский рынок. Сопредседатель ВСП отметил, что также существует параллельный импорт.

То есть сказать о том, что препарат недоступен, — не скажешь. Сказать о том, что существуют трудности с его обеспечением большие, чем раньше, — да, существуют, но они преодолимы, — заключил Власов.