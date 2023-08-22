Врач рассказала о факторах, влияющих на развитие остеопороза

Остеопороз не болит, пока не случится перелом. Причем перелом — при минимальной травме, с высоты своего роста. Когда шел, упал, очнулся — гипс. Каждый третий человек в возрасте 50 лет и старше может иметь остеопороз. И еще 40% имеют остеопению: предстадию остеопороза, — отметила врач.