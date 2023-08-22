Многие наверняка сталкивались с кариесом, но при этом даже не подозревали, что эти проблемы с зубами могут влиять на здоровье всего организма.

Кариес – это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии, обитающие в зубном налете. Он начинает развиваться, когда зубная эмаль истончается, и внутрь полости зуба проникают болезнетворные бактерии. Затем инфекция достигает пульпы.

При отсутствии своевременного лечения, микробы попадают в кровоток и разносятся по организму, что приводит к системному воспалению.

Микробы и токсины, попадая в кровоток, вызывают активацию иммунных клеток. Это приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов и ферментов, разрушающих ткань суставов. В итоге развиваются различные патологии суставов.

Поэтому регулярное посещение стоматолога и гигиена полости рта являются важной профилактикой проблем не только с зубами, но и с суставами.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.