Что нужно делать при случайном уколе чужим шприцем
Ситуация, в которую попала девочка, случайно уколовшись шприцем, оставленным на сиденье автомобиля, требует немедленных действий. Иначе есть риск заразиться опасными инфекциями.
Каковы угрозы и что можно сделать, чтобы защититься, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Поскольку в шприце, как было установлено, находился наркотический препарат, то велика вероятность, что им пользовался человек с наркотической зависимостью. В такой ситуации есть риск заразиться такими опасными инфекциями, как ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, а также некоторыми более редкими заразными заболеваниями.
"В такой ситуации, о которой мы говорим, есть риск заразиться инфекциями, которые передаются парентеральным путем, то есть через кровь, - пояснил доктор Поздняков. - Это ВИЧ, вирусные гепатиты В, С. Также можно заразиться сифилисом и некоторыми другими более редкими инфекциями. Для наркоманов, к сожалению, в их среде эти заболевания достаточно распространены, поскольку многие используют для введения наркотиков один шприц на несколько человек. Соответственно, создаются условия для быстрого распространения инфекции".
Что предпринять, если произошел случайный укол нестерильной (использованной) иглой
"На медицинском языке такое ЧП называется "авария с кровью" - речь идет о том, что возникла угроза инфицирования заразным биоматериалом, оставшимся на игле. В этом случае нужно обратиться в центр СПИД - чтобы оперативно обследовать человека, который пользовался иглой ранее и потенциально мог стать источником заражения, - пояснил Андрей Поздняков. - Но в ситуации, о которой мы говорим, это, очевидно, невозможно. Поэтому в подобных случаях пострадавшему назначается антиретровирусная терапия - в профилактических целях. Она заключается в приеме антиретровирусных препаратов в течение четырех недель. Главное - успеть обратиться за медицинской помощью в течение первых трех суток (72 часов) после инцидента. Эта экстренная химиопрофилактика с вероятностью 99% предотвратит инфицирование вирусом иммунодефицита человека".
Что касается угрозы заразиться гепатитом В, тут ситуация не такая опасная, - констатирует эксперт.
"Дети у нас сейчас прививаются от гепатита В - прививка включена в Национальный календарь. Поэтому если девочка была вакцинирована, заразиться вирусом гепатита В можно не бояться", - пояснил Поздняков.
Что касается сифилиса - это излечимое заболевание. Для терапии пациент должен пройти курс антибиотиков.
"Но профилактически этого не делают - просто наблюдает пострадавшего, назначают соответствующие пробы, и если анализ покажет положительный результат - проводят терапию", - говорит эксперт.
Наконец, еще одна распространенная инфекция - гепатит С, и с ним, к сожалению, сложнее, так как от этой инфекции нет вакцины.
"Поэтому пострадавшего просто наблюдают - выполняя соответствующие анализы через месяц, три месяца, полгода и год после инцидента. При появлении маркеров гепатита С назначается противовирусная терапия. В последние годы появились эффективные противовирусные препараты, которые способны полностью подавить развитие гепатита С", - отметил Поздняков.
С какой периодичностью нужно сдать тесты на инфекции
"Повторю, проводится тестирование и на ВИЧ, и на гепатиты В и С с одинаковой регулярностью: через месяц, три месяца, полгода и год после ЧП. И еще раз подчеркну: быстрое обращение в Центр СПИД, в течение трех суток после ЧП, дает возможность защититься от ВИЧ с помощью экстренной химиопрофилактики", - заключил доктор Поздняков.