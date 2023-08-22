Что нужно делать при случайном уколе чужим шприцем

"На медицинском языке такое ЧП называется "авария с кровью" - речь идет о том, что возникла угроза инфицирования заразным биоматериалом, оставшимся на игле. В этом случае нужно обратиться в центр СПИД - чтобы оперативно обследовать человека, который пользовался иглой ранее и потенциально мог стать источником заражения, - пояснил Андрей Поздняков. - Но в ситуации, о которой мы говорим, это, очевидно, невозможно. Поэтому в подобных случаях пострадавшему назначается антиретровирусная терапия - в профилактических целях. Она заключается в приеме антиретровирусных препаратов в течение четырех недель. Главное - успеть обратиться за медицинской помощью в течение первых трех суток (72 часов) после инцидента. Эта экстренная химиопрофилактика с вероятностью 99% предотвратит инфицирование вирусом иммунодефицита человека".