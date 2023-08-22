Как связаны гипертония и деменция

Гипертония имеет множество негативных последствий для организма. Известно, что это хроническое заболевание может спровоцировать инсульт или аритмию. Кроме того, гипертонию называют “тихим убийцей” из-за того, что она долгое время не проявляет никаких симптомов, и определить ее можно только по показателям на тонометре.

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Существует одно важное последствие гипертонии. Ученые выяснили, как это заболевание связано с деменцией, в том числе в раннем возрасте. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Международная группа ученых из Австралии и Китая провела исследование. Выводы опубликованы в журнале Hypertension.

В качестве базы исследования были выбраны анкеты 250 тысяч британцев, они были разделены на две группы. Первым официально диагностировали гипертонию, вторые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наблюдение продолжалось на протяжении 14 лет, за это время у более 4,5 тысяч человек появилась деменция в разных формах.

Ученые пришли к выводу, что чем раньше человеку диагностировали гипертонию, тем выше был риск деменции. Так, люди с повышенным давлением в возрасте от 35 до 45 лет чаще сталкивались с деменцией на 61%. Если деменция была сосудистая, то она появлялась на 69% чаще. Дело в том, что это заболевание обусловлено нарушением кровоснабжения мозга, которое появляется из-за высокого давления.

Если гипертония была диагностирована в более позднем возрасте 45-55 лет, риск деменции был ниже, но все равно оставался высоким. В таком случае он достигал 45%. Это значительно выше, чем у людей, которые не страдают от повышенного давления.

Ученые проанализировали МРТ головного мозга у людей, страдающих гипертонией и здоровых пациентов. Выяснилось, что у тех, кто был подвержен повышенному давлению, объем мозга значительно сокращался. Объем мозга также зависел от времени постановки диагноза — чем раньше человек узнал о гипертонии, тем меньше был объем его мозга.