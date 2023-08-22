«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера

Американские ученые опробовали новый способ лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. Об этом эксперименте, а также о том, насколько эффективны уже известные методы терапии и как долго люди живут с этой болезнью, — в материале «Вечерней Москвы.

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Новый метод лечения Альцгеймера опубликован в Journal of Alzheimer's Diseas. Он предполагает индивидуальный план терапии, который улучшает когнитивные функции людей, больных этим недугом. Пациентам изменяют образ жизни, включают в рацион БАДы и лечебные препараты. Также врачи постоянно отслеживают динамику состояния своих подопечных, на основании чего дают им различные рекомендации, в том числе касательно питания.

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Когнитивные функции людей оценивались до начала исследования, а также через один, три и шесть месяцев эксперимента. По данным издания, в результате такого подхода у испытуемых улучшилась работа мозга, память, мышление и вербальные способности.

Почему нет лекарства от Альцгеймера

Как рассказал «ВМ» врач-психотерапевт Алексей Вилков, Альцгеймер относится к хронической и прогрессирующей форме заболевания, которое не поддается полному излечению.

— Для таких больных используется только поддерживающая терапия препаратами, которые притормаживают необратимые изменения в мозге. Они замедляют течение заболевания, чтобы признаки слабоумия проявлялись реже, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», ученые до сих пор работают над созданием лекарства для лечения этого недуга, но пока серьезного результата нет.

— Врачи постоянно испытывают новые препараты, ищут возможности лечения, но найти способ исцеления болезни пока не удалось, — говорит Вилков. — Мозг до сих пор остается загадкой для ученых, поэтому они не могут объяснить механизм многих его заболеваний и их причины, в том числе болезни Альцгеймера.

Сколько живут с Альцгеймером

Как отметил врач, продолжительность жизни людей с Альцгеймером «индивидуальна» и зависит от нескольких факторов. Вот основные из них:

социальная обстановка: если за больным ухаживают родственники, тогда течение заболевания замедляется и срок жизни значительно продлевается;

прием препаратов: если человек принимает медикаменты, которые способствуют замедлению заболевания, он может жить, сохраняя когнитивные и социальные навыки до 5–10 лет дольше после постановки заболевания.

— Без поддержки родственников заболевание прогрессирует и срок жизни человека значительно сокращается, — заключил Вилков.

Профилактика Альцгеймера