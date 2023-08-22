Врач назвал самый эффективный способ лечения пяточной шпоры

Самым эффективным способом вылечить пяточную шпору является ударно-волновая терапия (УВТ), полагает физиотерапевт, врач лечебной физкультуры Александр Мелия. Об этом методе он рассказал «Известиям».

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Мелия назвал пяточную шпору, также известную как подошвенный фасциит, одной из самых распространенных причин пяточной боли у людей среднего и пожилого возраста. При этом, по словам врача, болевые ощущения провоцирует не сам костный нарост в виде шпоры, а воспалительный процесс в области подошвенной связки.

Лечение пяточной шпоры осуществляется с помощью ударно-волновой терапии, объяснил физиотерапевт. Это неинвазивный метод, при котором импульсы звуковой волны высокого давления воздействуют на поврежденные ткани. УВТ, особенно в сочетании с лечебной физкультурой, направленной на растяжение связок стопы, за относительно короткое время поможет снять симптомы заболевания. По эффективности такая терапия сопоставима с хирургическим вмешательством, подытожил Мелия.