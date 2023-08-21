Уже давно известно, что холод является первой помощью при травмах и ушибах. Поэтому охлаждающая мазь обязательно должна быть в домашней аптечке.

Когда человек получает травму, на месте поврежденного участка происходит разрыв кровеносных сосудов и скапливается лимфа, из-за чего образуется отек.

Чтобы уменьшить последствия ушиба, необходимо как можно быстрее использовать средства с охлаждающим эффектом. Холод провоцирует спазм сосудов, благодаря чему снижается воспаление и уменьшается отек.

В состав охлаждающих мазей входят такие компоненты, как анальгетики, ментол и антикоагулянты. Поэтому, нанесение охлаждающей мази на поврежденный участок тела обеспечивает моментальное облегчение.

Имея в аптечке это доступное и эффективное средство первой помощи, можно существенно сократить болевые ощущения от распространенных бытовых травм.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.