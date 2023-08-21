Когда нужно использовать охлаждающую мазь: видео
Уже давно известно, что холод является первой помощью при травмах и ушибах. Поэтому охлаждающая мазь обязательно должна быть в домашней аптечке.
Когда человек получает травму, на месте поврежденного участка происходит разрыв кровеносных сосудов и скапливается лимфа, из-за чего образуется отек.
Чтобы уменьшить последствия ушиба, необходимо как можно быстрее использовать средства с охлаждающим эффектом. Холод провоцирует спазм сосудов, благодаря чему снижается воспаление и уменьшается отек.
В состав охлаждающих мазей входят такие компоненты, как анальгетики, ментол и антикоагулянты. Поэтому, нанесение охлаждающей мази на поврежденный участок тела обеспечивает моментальное облегчение.
Имея в аптечке это доступное и эффективное средство первой помощи, можно существенно сократить болевые ощущения от распространенных бытовых травм.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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