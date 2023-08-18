Как слюна может рассказать о болезни: 7 тревожных симптомов

Гастроэнтеролог Глессинг: количество и вкус слюны могут указать на заболевание. Эта жидкость бывает не только прозрачной и безвкусной и благодаря этому выступает неким индикатором здоровья. Врач-гастроэнтеролог, директор отделения эндоскопии в медицинском центре UH Cleveland Брук Глессинг перечислила, какие изменения слюны говорят о том, что с вашим организмом уже не всё хорошо, и назвала возможные проблемы.

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Какая слюна — нормальная?

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По словам Глессинг, обычно слюна прозрачного цвета и негустая, всё-таки большая её часть — это вода. И то, что она меняется в течение дня, не должно насторожить. Консистенция, вкус и цвет слюны зависят от того, что вы съели.

При этом неблагоприятные изменения в организме могут повлиять на её количество и содержание, что в итоге отразится на её внешнем виде и привкусе»

Как по слюне определить, что в организме есть проблемы?

Недостаток слюны

Причины:

обезвоживание;

побочный эффект лекарств — влияние на выработку и секрецию слюны, что в итоге приводит к сухости во рту. Например, ряд лекарств от давления, диуретики, антидепрессанты, антигистаминные препараты, обезболивающие и противотревожные;

синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, поражающее слёзные и слюнные железы;

диабет — повышенное содержание глюкозы (сахара) вызывает дисбаланс в составе слюны, а сам диабет снижает функцию слюнных желез.

Избыток слюны

Причины:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (внезапный прилив слюны, который возникает, когда желудочная кислота и слюна отрыгиваются в рот);

уменьшение проглатывания нормального количества слюны;

беременность, или птиализм беременных — считается, что он связан с гормональными изменениями, такими как выработка ХГЧ и высоким уровнем эстрогена.

Кровь в слюне

Причина: травмы рта или дёсен. Они могут появиться как из-за агрессивной чистки зубов, так и из-за плохой гигиены полости рта и воспаления дёсен — гингивита, стоматита, а также язв в полости рта.

«Язвы во рту могут быть случайными, но могут быть вызваны другими, более системными заболеваниями, такими как болезнь Крона или глютеновая болезнь. Диета с низким содержанием витамина B12, фолиевой кислоты, железа или цинка также может привести к повреждению слизистой оболочки рта и крови в слюне», — объяснила Глессинг.

Кислый или металлический вкус слюны

Причины:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (желудочная кислота попадает обратно в горло, создавая горький или кислый привкус, когда она смешивается со слюной);

в первом триместре беременности из-за гормональных сдвигов в сочетании с постоянной тошнотой и рвотой;

поллиноз — аллергия на пыльцу растений;

заболевания почек или печени;

дефицит витамина B12.

Сладкая слюна

Причины:

неконтролируемый диабет, при котором высокий уровень сахара в крови вызывает всплеск содержания глюкозы в слюне;

бактериальные или вирусные инфекции верхних дыхательных путей;

нарушение вкусовой чувствительности после ковида, инсульта или судорог, усиливающих или ухудшающих чувство вкуса.

Белая и липкая слюна

Причины:

обезвоживание и сухость во рту — белый налёт формируют мусор, бактерии и мёртвые клетки, застрявшие между бугорками языка;

инфекция полости рта — например, молочница, при которой дрожжи разрастаются во рту.

Густая и тягучая слюна

Причина: дисбаланс воды и других компонентов слюны.

Возможно, вы много дышите ртом, в итоге слюна высыхает и становится липкой. Так может произойти, например, из-за заложенного носа, искривления носовой перегородки или синдрома обструктивного апноэ сна (полная или частичная остановка дыхания).