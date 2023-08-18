С какого возраста у человека начинают "сгорать" мышцы

Мышцы – это неотъемлемая часть нашего тела, которые играют важную роль в обеспечении подвижности, поддержании стабильности и формы тела, а также в обеспечении общего здоровья и благополучия. Однако с возрастом мышечная масса начинает уменьшаться. Но когда именно начинается этот процесс?

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Саркопения

Согласно многочисленным исследованиям, процесс естественного уменьшения мышечной массы, также известный как саркопения, обычно начинается примерно в возрасте 30 лет. Однако это не значит, что все люди в этом возрасте становятся слабее. Скорость и степень потери мышечной массы могут значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как генетика, уровень физической активности, питание и общее состояние здоровья.

С возрастом скорость обмена веществ в организме замедляется, что ведет к уменьшению мышечной массы и силы. К 50 годам этот процесс ускоряется, и к 60-70 годам потеря мышечной массы становится более заметной. У людей старше 80 лет саркопения может привести к значительной слабости и ограничению физической активности.

Как замедлить