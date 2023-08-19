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В чем польза дыхательной гимнастики

Заболевания дыхательной системы, такие как пневмония, бронхит, коронавирус, вызываются бактериями и вирусами. После медикаментозной терапии врачи назначают программу реабилитации.

В чем польза дыхательной гимнастики
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“Рамблер” разобрался: кому подходит дыхательная гимнастика и как она влияет на здоровье.

Дыхательная гимнастика — естественный способ воздействия на организм с целью оздоровления человека.

Зачем нужна дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика позволяет улучшить общее самочувствие человека, нормализовать уровень стресса.

  1. Увеличивается количество кислорода.
  2. Нормализуется темп дыхания и скорость речи.
  3. Повышается устойчивость к гипоксии.
  4. Укрепляется иммунитет.
  5. Расслабляется нервная система.
  6. Увеличивается объем легких.

Эти факторы особенно важны при реабилитации человека с заболеваниями дыхательной системы.

Противопоказания

Перед выполнением той или иной техники, убедитесь, что у вас нет противопоказаний:

  1. Тяжелые патологии.
  2. Повышенная температура и лихорадка.
  3. Болезни позвоночника.
  4. Учащенное сердцебиение.
  5. Внутреннее кровотечение.
  6. Артериальная гипертензия.
  7. Ушибы головы.
  8. Тромбофлеит.

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Техника дыхания дифрагмой

Это базовое упражнение, воздействующее на все межреберные мышцы и на диафрагму. Техника простая:

  1. Лягте на спину, положите одну руку на живот, а другую — на грудь.
  2. Расслабьтесь и сделайте выдох.
  3. На вдохе медленно надувайте живот, не напрягая его.
  4. Сделайте продолжительный выдох начиная с живота.
  5. Контролируйте дыхание с помощью руки на животе.

Это упражнение рекомендуется делать 5 раз в 2-3 подхода в сутки до приема пищи.

Техника дыхания Бутейко

Основана на задержке дыхания. Состоит из следующих шагов:
  1. Сделайте вдох на две секунды.
  2. Выдохните за 4 секунды.
  3. Задержите дыхание на 4 секунды.

Повторяйте процедуру подходами по 5 минут до принятия еды.

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