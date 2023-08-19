В чем польза дыхательной гимнастики
Заболевания дыхательной системы, такие как пневмония, бронхит, коронавирус, вызываются бактериями и вирусами. После медикаментозной терапии врачи назначают программу реабилитации.
“Рамблер” разобрался: кому подходит дыхательная гимнастика и как она влияет на здоровье.
Дыхательная гимнастика — естественный способ воздействия на организм с целью оздоровления человека.
Зачем нужна дыхательная гимнастика
Дыхательная гимнастика позволяет улучшить общее самочувствие человека, нормализовать уровень стресса.
- Увеличивается количество кислорода.
- Нормализуется темп дыхания и скорость речи.
- Повышается устойчивость к гипоксии.
- Укрепляется иммунитет.
- Расслабляется нервная система.
- Увеличивается объем легких.
Эти факторы особенно важны при реабилитации человека с заболеваниями дыхательной системы.
Противопоказания
Перед выполнением той или иной техники, убедитесь, что у вас нет противопоказаний:
- Тяжелые патологии.
- Повышенная температура и лихорадка.
- Болезни позвоночника.
- Учащенное сердцебиение.
- Внутреннее кровотечение.
- Артериальная гипертензия.
- Ушибы головы.
- Тромбофлеит.
Техника дыхания дифрагмой
Это базовое упражнение, воздействующее на все межреберные мышцы и на диафрагму. Техника простая:
- Лягте на спину, положите одну руку на живот, а другую — на грудь.
- Расслабьтесь и сделайте выдох.
- На вдохе медленно надувайте живот, не напрягая его.
- Сделайте продолжительный выдох начиная с живота.
- Контролируйте дыхание с помощью руки на животе.
Это упражнение рекомендуется делать 5 раз в 2-3 подхода в сутки до приема пищи.
Техника дыхания Бутейко
- Сделайте вдох на две секунды.
- Выдохните за 4 секунды.
- Задержите дыхание на 4 секунды.
Повторяйте процедуру подходами по 5 минут до принятия еды.