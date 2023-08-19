В чем польза дыхательной гимнастики

Заболевания дыхательной системы, такие как пневмония, бронхит, коронавирус, вызываются бактериями и вирусами. После медикаментозной терапии врачи назначают программу реабилитации.

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“Рамблер” разобрался: кому подходит дыхательная гимнастика и как она влияет на здоровье.

Дыхательная гимнастика — естественный способ воздействия на организм с целью оздоровления человека.

Зачем нужна дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика позволяет улучшить общее самочувствие человека, нормализовать уровень стресса.

Увеличивается количество кислорода. Нормализуется темп дыхания и скорость речи. Повышается устойчивость к гипоксии. Укрепляется иммунитет. Расслабляется нервная система. Увеличивается объем легких.

Эти факторы особенно важны при реабилитации человека с заболеваниями дыхательной системы.

Противопоказания

Перед выполнением той или иной техники, убедитесь, что у вас нет противопоказаний:

Тяжелые патологии. Повышенная температура и лихорадка. Болезни позвоночника. Учащенное сердцебиение. Внутреннее кровотечение. Артериальная гипертензия. Ушибы головы. Тромбофлеит.

Техника дыхания дифрагмой

Это базовое упражнение, воздействующее на все межреберные мышцы и на диафрагму. Техника простая:

Лягте на спину, положите одну руку на живот, а другую — на грудь. Расслабьтесь и сделайте выдох. На вдохе медленно надувайте живот, не напрягая его. Сделайте продолжительный выдох начиная с живота. Контролируйте дыхание с помощью руки на животе.

Это упражнение рекомендуется делать 5 раз в 2-3 подхода в сутки до приема пищи.

Техника дыхания Бутейко

Сделайте вдох на две секунды. Выдохните за 4 секунды. Задержите дыхание на 4 секунды. Основана на задержке дыхания. Состоит из следующих шагов: