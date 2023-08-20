Панические атаки: симптомы, причины, лечение

Паническая атака — состояние, при котором возникает сильная тревога. Как правило, это происходит в виде внезапного приступа тревоги, который сопровождается нехваткой дыхания, головокружением, учащением сердцебиения и другими симптомами.

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О том, какие симптомы и причины у панических атак, а также о том, как их лечат, — в материале “Рамблера”.

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Ранее врачи уверяли, что панические атаки вызваны сосудистыми изменениями, поэтому людей с симптомами отправляли к неврологам или кардиологам. Сейчас панические атаки относят к психическим заболеваниям, поэтому их лечением занимаются психотерапевты.

Симптомы

Симптомы панической атаки могут отличаться друг от друга. Само состояние — комплекс симптомов, которые не представляют угрозу здоровью человека. Однако они могут вызвать сильную тревогу, так как человек не понимает, что с ним происходит в этот момент. Могут появляться после серьезного эмоционального потрясения, дебют чаще всего происходит в 20-30 лет. Все симптомы длятся от 15 до 20 минут, потом ослабевают.

Чаще всего при панической атаке происходят следующие симптомы:

Чувство тревоги, сопровождающееся страхом смерти;

Повышение давления, учащенный пульс (тахикардия);

Нехватка воздуха, ощущение кома в горле;

Онемение частей тела, дискомфорт в груди.

Причины

Точно не установлено, что является причиной панических атак. Одни ученые утверждают, что они обусловлены генетическими отклонениями: некоторые отделы головного мозга становятся более активными, реагируя на внешние раздражители.

Также панические атаки возникают в результате психоэмоциональных потрясений, длительного стресса, внутриличностных конфликтов. Также синдром может стать следствием различных заболеваний щитовидной железы, сердца и сосудов и органов дыхания.

Лечение