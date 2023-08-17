Разогревающую мазь назначают в качестве местного лекарственного препарата для снятия воспаления и снижения болевого синдрома в мышцах и суставах.

В состав подобных мазей входят специальные ингредиенты, которые помогают улучшить кровообращение в области применения, что способствует ускоренному заживлению и регенерации тканей.

Мазь применяется для лечения спортивных травм, таких как ушибы, растяжения и вывихи. Также может использоваться при хронических заболеваниях суставов.

Однако, перед началом применения необходимо проконсультироваться со специалистом.

Если использовать мазь в период острого состояния, то препарат может усилить отек тканей. Поэтому рекомендуется начинать лечение через 5-7 дней после появления болевого синдрома.

Перед применением лекарства проведите тест на наличие аллергической реакции к компонентам мази. Для этого нанесите небольшое количество средства на сгиб локтя, и если через 15 минут не появится зуд или покраснение, то средство можно применять на других участках тела.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.