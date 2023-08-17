6 вирусов, которые могут стать причиной развития рака

Инфекции могут быть причиной развития онкологических заболеваний. То есть передается не сам рак (он не заразен), а вирусы или бактерии, которые увеличивают риск заболеть, — рассказывает онколог Максим Котов в своей новой книге «Правда о раке» (отрывки публикует издание «Доктор Питер»).

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Какие известные вирусы могут спровоцировать в организме развитие онкологии?

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Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Увеличивает риск развития рака шейки матки и влагалища. У мужчин он иногда провоцирует развитие опухолей пениса. В совсем редких случаях с ним связывают злокачественные образования анальной зоны, а также рта и мягких тканей головы и шеи. Чаще всего ВПЧ передается при половых контактах, но могут быть и другие способы передачи. Вакцины против папилломавируса защищают от его наиболее онкогенных (способных вызвать развитие злокачественных опухолей) штаммов.

Вирус Эпштейна — Барр

Увеличивает риск развития опухолей лимфатической ткани, а также рака носоглотки. Инфекция передается воздушнокапельным и бытовым путем (через посуду). Носителями вируса Эпштейна — Барр являются большинство населения планеты. Ни эффективного лечения, ни вакцины против него до сих пор нет.

Вирусы гепатитов В и С

Вызывают воспаление печени, на фоне которого может развиться рак. Вирусы передаются половым путем, а также через кровь — при повторном использовании шприцев или при неправильной обработке стоматологических и маникюрных инструментов. Сейчас есть эффективная вакцина от гепатита В, а также способы лечения гепатитов В и С.

Герпес-вирус 8-го типа

Редкий вариант инфекции, он работает в связке с ВИЧ и провоцирует саркому Капоши с поражением кожи и лимфатических узлов. Герпес-вирус 8-го типа передается при половых контактах, а также через кровь и слюну. От него нет вакцины или лечения, но есть эффективные препараты, которые подавляют активность ВИЧ.

T-лимфотропный вирус человека

Вызывает злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной ткани — Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому. Вирус встречается крайне редко, против него есть только экспериментальные вакцины.

ВИЧ-инфекция

Может стать причиной развития злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей, а также других опухолей. Прежде всего за счет снижения иммунитета и высокой вероятности заражения вторичными инфекциями, возбудители которых имеют онкогенное действие.