6 вирусов, которые могут стать причиной развития рака
Инфекции могут быть причиной развития онкологических заболеваний. То есть передается не сам рак (он не заразен), а вирусы или бактерии, которые увеличивают риск заболеть, — рассказывает онколог Максим Котов в своей новой книге «Правда о раке» (отрывки публикует издание «Доктор Питер»).
Какие известные вирусы могут спровоцировать в организме развитие онкологии?
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Увеличивает риск развития рака шейки матки и влагалища. У мужчин он иногда провоцирует развитие опухолей пениса. В совсем редких случаях с ним связывают злокачественные образования анальной зоны, а также рта и мягких тканей головы и шеи. Чаще всего ВПЧ передается при половых контактах, но могут быть и другие способы передачи. Вакцины против папилломавируса защищают от его наиболее онкогенных (способных вызвать развитие злокачественных опухолей) штаммов.
Вирус Эпштейна — Барр
Увеличивает риск развития опухолей лимфатической ткани, а также рака носоглотки. Инфекция передается воздушнокапельным и бытовым путем (через посуду). Носителями вируса Эпштейна — Барр являются большинство населения планеты. Ни эффективного лечения, ни вакцины против него до сих пор нет.
Вирусы гепатитов В и С
Вызывают воспаление печени, на фоне которого может развиться рак. Вирусы передаются половым путем, а также через кровь — при повторном использовании шприцев или при неправильной обработке стоматологических и маникюрных инструментов. Сейчас есть эффективная вакцина от гепатита В, а также способы лечения гепатитов В и С.
Герпес-вирус 8-го типа
Редкий вариант инфекции, он работает в связке с ВИЧ и провоцирует саркому Капоши с поражением кожи и лимфатических узлов. Герпес-вирус 8-го типа передается при половых контактах, а также через кровь и слюну. От него нет вакцины или лечения, но есть эффективные препараты, которые подавляют активность ВИЧ.
T-лимфотропный вирус человека
Вызывает злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной ткани — Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому. Вирус встречается крайне редко, против него есть только экспериментальные вакцины.
ВИЧ-инфекция
Может стать причиной развития злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей, а также других опухолей. Прежде всего за счет снижения иммунитета и высокой вероятности заражения вторичными инфекциями, возбудители которых имеют онкогенное действие.
Помимо вирусов существуют бактерии, которые тоже способны увеличивать риск развития онкологии. Так, например, хеликобактер пилори вызывает гастрит и язвенную болезнь желудка, а это увеличивает риск рака желудка.