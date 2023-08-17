Врач объяснила, существует ли аллергия на солнце
Солнечные лучи не являются аллергеном, а, значит, аллергии на солнце не существует. Но реакции на солнечные лучи действительно могут возникать. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье».
«В первую очередь это фотодерматит, возникающий при взаимодействии ультрафиолета с некоторым веществом на коже и в коже. Такая разновидность аллергической реакции проявляется из-за различных косметических средств, духов, бытовой химии и других средств, а также некоторых лекарственных препаратов. Также к ним относят антибиотики, антидепрессанты, оральные контрацептивы и противовоспалительные и сердечно-сосудистые медикаменты», — объяснила она.
Реакцию на солнце могут вызвать такие растения, как борщевик, крапива, осока, а также продукты – алкоголь, острая пища, некоторые специи и овощи. В каждом случае солнечный свет выступает катализатором и запускает аллергические реакции или усиливает их.
«Больше всего реакции на солнце подвержены люди со светлой кожей и обильной пигментацией, дети, беременные, подверженные разным типам дерматитов, и пациенты, принимающие некоторые лекарства. Особенно внимательными стоит быть тем, у чьих родственников наблюдается чувствительность к солнцу», — рекомендовала врач.
Как правило, реакция проявляется на участках кожи, которые не закрыты от солнца. Покраснения, зуд и жжение могут сопровождаться повышением температуры, а иногда и волдырями. Чаще всего воздействию солнца подвержены зоны рук, лица, шеи, иногда – ног.
«Реакция может выражаться шелушением кожи, общим отеком, нередко наблюдаются тошнота, повышенный пульс, головокружение и слабость. По видам и интенсивности реакций различают актиническое пруриго, фотоаллергическую реакцию, полиморфный фотодерматоз, солнечную крапивницу и некоторые другие. Любое первичное проявление на коже требует обращения к врачу и назначения релевантной диагностики и лечения. Дело в том, что повторные реакции могут быть сильнее, а проявление на коже стать более агрессивными», — резюмировала медик.