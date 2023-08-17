Врач объяснила, существует ли аллергия на солнце

«Реакция может выражаться шелушением кожи, общим отеком, нередко наблюдаются тошнота, повышенный пульс, головокружение и слабость. По видам и интенсивности реакций различают актиническое пруриго, фотоаллергическую реакцию, полиморфный фотодерматоз, солнечную крапивницу и некоторые другие. Любое первичное проявление на коже требует обращения к врачу и назначения релевантной диагностики и лечения. Дело в том, что повторные реакции могут быть сильнее, а проявление на коже стать более агрессивными», — резюмировала медик.