Врач предостерёг от приклеивания ушей скотчем при лопоухости

Врач предостерёг от приклеивания ушей скотчем к коже головы при лопоухости
Это может привести к отслоению эпидермиса.
Избавиться от врождённой деформации ушной раковины можно только хирургическим способом, обратившись к специалистам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил пластический хирург Илья Шаров.
«Самая распространённая проблема ушей — лопоухость, врождённый дефект ушной наружной раковины, который связан с особенностью развития. Когда ребёнок развивается, у него не формируется на ушной раковине контур-завиток, и ушко становится оттопыренным.
Некоторые родители, когда пеленают детей, сильно прижимают ушки, но это бесполезно. Некоторые пациенты на двухсторонний скотч к коже черепа приклеивают уши, но это временная история. Кроме того, под скотчем могут развиваться отслоения кожи. Хрящ имеет хорошую плотность, при помощи таких физических воздействий невозможно его трансформировать».
По словам Шарова, 15-20% пациентов пластических хирургов имеют проблемы с ушами, при этом лопоухость — один самых распространённых дефектов.