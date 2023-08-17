Врач предостерёг от приклеивания ушей скотчем при лопоухости

«Самая распространённая проблема ушей — лопоухость, врождённый дефект ушной наружной раковины, который связан с особенностью развития. Когда ребёнок развивается, у него не формируется на ушной раковине контур-завиток, и ушко становится оттопыренным.



Некоторые родители, когда пеленают детей, сильно прижимают ушки, но это бесполезно. Некоторые пациенты на двухсторонний скотч к коже черепа приклеивают уши, но это временная история. Кроме того, под скотчем могут развиваться отслоения кожи. Хрящ имеет хорошую плотность, при помощи таких физических воздействий невозможно его трансформировать».