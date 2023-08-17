"Человек может умереть за три года": назван опасный утренний симптом

Своевременное обращение к думающему специалисту позволило бы избежать опасных последствий в 95 процентах случаев.

© Российская Газета

Врач-онколог, уролог, хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил о последствиях, связанных с игнорированием такого "деликатного симптома", как затрудненное мочеиспускание. Терпеть его, перенося посещение врача на потом, чревато большими проблемами.

"Включая непоправимую и запущенную почечную недостаточность, неоперабельный рак простаты или пожизненное ношение мочевых дренажей", - пишет Гадзиян в своем Telegram-канале.

Наиболее яркое проявление проблемы - трудности с мочеиспусканием по утрам. Могут они появляться и в ночное время. Если недуг не лечить, то дискомфорт преследует человека постоянно. Обычно с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте после 45 лет.

"Встаете по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идете к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет", - пишет врач.

Специалист привел в пример историю одной подписчицы и ее мужа. Мужчина в возрасте 47 лет каждое утро занимал туалет на 40 минут. К врачу не обращался, спасаясь средствами из аптеки. В результате, когда он все-таки дошел до врача, ПСА крови был в районе 7,5 (маркер рака простаты).

"Если бы ещё 4-6 месяцев, опухоль бы вышла за пределы капсулы простаты", - отметил онколог.

Дело в том, что подобные проявления (затрудненное мочеиспускание) могут указывать на рак простаты.

"Заболевание не всегда вызывает увеличение железы, но когда вызывает - приносит симптомы затруднения мочеиспускания, наличие крови в моче и семени, частое и болезненное мочеиспускание", - уточнил уролог.