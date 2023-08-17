Врач предупредил о риске развития онкологии после 45 лет

У людей в возрасте старше 45 лет увеличивается риск заболеть раком. Об этом заявил врач-онколог, замглавы Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

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«Например, если человек курит, рак легкого у него не разовьется моментально. Для этого потребуются годы», – сказал Копосов.

Большая часть больных онкологией – это люди в возрасте от 60 лет. С годами ткани человеческого организма изнашиваются, а иммунитет уже не может так же эффективно оказывать сопротивление мутагенным клеткам, как раньше, что и приводит к росту вероятности заболеть раком.

Токсические вещества воздействуют на организм длительное время, с каждым годом количество клеток с мутациями увеличивается, и иммунитет перестает с ними справляться, после чего развивается раковая опухоль.

Схожим образом на организм воздействуют вирусы и солнечная радиация. Так, рак шейки матки у женщин с ВПЧ онкогенного типа развивается в среднем через 15–20 лет после заражения. Врач посоветовал россиянам старше 45 лет ежегодно проходить скрининги и начать внимательнее относиться к своему здоровью. Женщинам важно посещать маммолога и гинеколога хотя бы раз в год, мужчинам – уролога.